Po volitvah se bo moja družina resetirala

Petkova anketa Mediane ji je namerila 20,4-odstotno podporo, najnižjo od petih meritev, ki so bile za Delo opravljene od julija. »Ne obremenjujem se z anketami. Tista prava bo, kot pravijo vsi, 23. oktobra,« komentira rezultat Nataša Pirc Musar.

Neodvisna kandidatka za predsednico republike sodi v levosredinski del političnega spektra, pred vstopom na politični parket, na katerega so jo, in to ne le enkrat, vabili v zadnjih letih, tako rekoč pred vsakimi volitvami, pa tudi ob nastajanju kakšne nove stranke, se je odločila stopiti šele letos.

»A se ti hecaš?« To je bil prvi komentar njene matere, ko ji je povedala, da se je odločila kandidirati na predsedniških volitvah. V tekmo je vstopila z Marto Kos, nekdanjo podpredsednico Gibanja Svoboda. Julija je v intervjuju za Delo povedala, da z Marto v tistih dneh ne komunicirata. »Ne poznam podrobnosti ozadja njenega umika, me je pa presenetilo, da je iz tekme izstopila. Slišali sva se na dan, ko se je umaknila. Poklicala me je in povedala, da me želi z novico seznaniti sama.« To ceni.

S pojavom kandidata Gibanja Svoboda in SD je izjavila, da se veseli vsakega novega kandidata, tudi Milana Brgleza, ki mu želi vse dobro. Predvsem pa si želi korektne in vsebinske kampanje, brez udarcev pod pasom in napadov po naročilu. Se je ta želja uresničila? Ni.

Iz skromne družine

Mož Aleš Musar pravi, da ga je presenetila količina negativnosti. »Kliping pove vse.« Analiza medijskih zapisov, tako na levi kot na desni medijski sceni, po njegovem mnenju kaže, da ženina kandidatura očitno ogroža njihove predsedniške kandidate. »V Sloveniji je zelo veliko morale. Zato, ker ima vsak dvojno.« To je eden njenih zadnjih čivkov. Na družbenih omrežjih je zelo dejavna, njenim objavam na twitterju sledi več kot 54.000 ljudi.

Moja žena me nikoli ni razočarala, pravi Aleš Musar, tudi tokrat me ne bo. FOTO: Leon Vidic

S sinom, študentom, in možem stanuje v družinski hiši, v katero so šele pred tremi leti napeljali plin; s plinifikacijo kraja so zamenjali energent. V sedanji energetski krizi ugotavljajo, da so na srečo ohranili staro peč na kurilno olje. Zdaj doktorica prava izhaja iz skromne družine. Ko je bila stara 15 let, je prišla do prvega zaslužka v Eti Kamnik, kjer je, se spominja, do krvavih žuljev na rokah prekladala kozarce z vloženimi kumarami.

Gospodinji, ob občasni pomoči, sama, tudi med volilno kampanjo pospravlja, pere in lika, celo peče, tudi zapletene reči. Eden njenih hobijev je tudi petje – izobražuje se pri profesorici Kristini Oberžan. Kronisti družabne kronike so zabeležili skupni nastop s Heleno Blagne, ko je imela koncert v Ruski dači v Gameljnah pri Ljubljani, ki sta jo pred leti kupila in obnovila zakonca Pirc Musar.

Minuli teden je končala z večernim soočenjem z dvema favoritoma na POP TV, naslednji dan je obiskala reaktor v Klečah pri Domžalah, manjkala ni niti na prireditvi Kozjansko jabolko. Kako zmore? »Adrenalin me drži pokonci. Sicer pa potrebujem vsaj šest ur spanca na dan, še raje osem, da lahko delujem. Sem garač, a nočni tip, ki dela do dveh zjutraj.« Je nestrankarska predsedniška kandidatka, ki jo podpirata tudi dva nekdanja predsednika Milan Kučan in Danilo Türk. »Hvaležna sem jima za vsak nasvet, predvsem pa sem hvaležna, da v meni vidita dostojno naslednico.«

Milanu Kučanu in Danilu Türku sem hvaležna, da v meni vidita dostojno naslednico.

Presenetilo jo je, ko se je na prvem televizijskem soočenju na nacionalni televiziji izkazalo, da kandidat SD in Gibanja Svoboda Milan Brglez ne pozna natančno predsedniških pristojnosti. Na naslednjem televizijskem soočenju je napako popravil. Očitno pa se je odločil za napad, saj je Nataša Pirc Musar njegov edini resni konkurent za vstop v drugi krog volitev in zmago. Napadel jo je na petkovem soočenju na komercialni televiziji, ko ji je posredno očital, da si kot odvetnica izplačuje prenizko plačo ter s tem (pre)malo prispeva v pokojninsko in zdravstveno blagajno, na sobotnem kongresu SD je šel še dlje, ko je dejal, da »predstavlja neodvisnost od interesov tranzicijskega kapitala ter da tisti, ki ne vedo, katera kandidatka je odvisna od njega, ne vedo nič o politiki. Vse skupaj je zabelil še z napovedjo, ki ne pritiče njegovi dosedanji javni podobi: »Na džone bom odgovoril z džoni.« Pirc Musarjeva tega napada ni želela komentirati.

274.000 evrov prihrankov je zbrala v banki in finančnih naložbah, ima tudi

145 delnic Krke

Nekdanji predsednik Danilo Türk glede predsednikovih pristojnosti opozarja, da predsednik ni »hodeče nalivno pero«. »V parlamentarnih demokracijah se predsednika voli v parlamentu, pri nas imamo parlamentarno demokracijo, a se predsednika voli neposredno na volitvah. Temu primerne bi morale biti seveda tudi pristojnosti. Kar se tiče hodečega nalivnega peresa, pa nekdanjemu predsedniku Turku dam prav, saj predsednik danes, na primer, nima možnosti, da bi odklonil podpis nekega zakona, zato je utemeljen pomislek, da bi moral imeti vsaj možnost vložitve zahteve za oceno ustavnosti.«

Sprehod ob Kamniški Bistrici kaže, kako prepoznavna je odvetnica, nekdanja novinarka in informacijska pooblaščenka. FOTO: Leon Vidic

Premoženje je javno objavila

Če sta se koalicijski stranki na državni ravni sposobni poenotiti o podpori predsedniškemu kandidatu, pa tega nista sposobni narediti na lokalni ravni. Najodmevnejši primer je kandidat za mariborskega župana Vojko Flis, ki se je o podpori najprej dogovarjal s SD, nato pa se odločil za po njegovem mnenju očitno perspektivnejšo podporo Gibanja Svoboda. V Mariboru ima ta stranka še enega kandidata – za županjo poleg Flisa kandidira še Lidija Divjak Mirnik, nekdanja poslanka LMŠ, zdaj članica Gibanja Svoboda, ki pa se bo na volitve podala s podporo lokalne liste. »Malce nenavadno je, ne vem, ali je že kdaj imela ena stranka v istem kraju dva županska kandidata.«

Dr. Nataša Pirc Musar Rodila se je leta 1968 v Ljubljani, z družino živi v Radomljah. Na ljubljanski Pravni fakulteti je diplomirala leta 1992, 23 let pozneje je doktorirala na dunajski pravni fakulteti. Prvo zaposlitev je dobila na nacionalni televiziji, po šestih letih je presedlala na POP TV. Julija 2004 jo je državni zbor prvič izvolil za informacijsko pooblaščenko, drugi petletni mandat na tej funkciji je končala leta 2014. Od takrat je odvetnica. Na twitterju ima več kot 54.000 sledilcev. Doma ima dve čivavi in zbirko kipcev sove, bazena nima.

Po volitvah, pa kakorkoli se bo zgodba končala, se bo njena družina resetirala na popotovanju po Omanu. Bo pred tem iz njene ali moževe omare padel še kakšen okostnjak? »Nobenih okostnjakov ni v omarah. Pri očitkih, da ne znam pojasniti izvora premoženja, je treba odgovoriti le na tri vprašanja: ali je poslovanje mojega moža zakonito, ali v Sloveniji plačuje davke in ali je družbeno odgovoren? Odgovor na vsa tri vprašanja je da.«

»Moje premoženje je javno objavljeno, kateri kandidat je še to storil? Edina sva, ki sva objavila premoženjsko kartico.« Podatki so objavljeni na njeni spletni strani predsednica.bo. Sprehod pokaže, kako prepoznavna je, na kar pa se je navadila že v svojih televizijskih časih, sama predsedniška kandidatura v tem pogledu njenega življenja tako ni posebej spremenila.