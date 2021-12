Po vseh bolnišnicah izredni sestanki zdravnikov zaradi plačnih nesorazmerij

V nadaljevanju preberite:

Ravno te dni so zdravniki prejeli ponudbo ene od zasebnih zdravniških praks v Sloveniji, ki nudi že mlademu zdravniku specialistu prejemek v višini 58. plačnega razreda, kar pomeni 4118 evrov bruto ali 2950 evrov neto za redno delo. Do tega zneska v javnem sektorju z rednim delom ne morejo priti nikoli, saj je najvišji 57. razred, ki ga dosežejo zdravniki v zadnji tretjini delovne dobe. V bolnišnicah se vrstijo sestanki zdravnikov, ki so zaradi porušenih plačnih razmerij izjemno nezadovoljni, pripravljeni so tudi stavkati.