Po zdravnikih stavko napovedali še pacienti

Po tem, ko je sindikat zdravnikov Fides napovedal opozorilno stavko za enajsti januar, so se pacienti odločili, da bodo za svoje pravice stavkali že dan pred zdravniki. »Čas je, da se v ospredje razprave o zdravstvenem sistemu postavi interese in pravice prebivalk in prebivalcev, torej pacientk in pacientov,« so zapisali.

Opozorili so, da je »javni zdravstveni sistem je že desetletja plen različnih interesnih skupin, ki jim je skrb za paciente zadnja briga«. Posledice tega so, da je danes brez izbranega zdravnika že več kakor 130.000 posameznikov, več kot 60 pa jih vsak dan izgubi izbranega zdravnika. Med tem, ko »zdravstveni sistem poka po šivih, se sredstva vedno bolj pretakajo k zdravnikom - podjetnikom, s tem pa v smer privatizacije zdravstva,« so opozorili pacienti.

Menijo, da odgovornost za nastalo situacijo nosi kar nekaj preteklih vlad, trenutna Vlada pa je odgovorna za to, da ukrepa nemudoma in izpelje sistemske rešitve za ohranitev javnega zdravstva. Prva stavka pacientov v zgodovini Slovenije bo potekala na delovnih mestih, pred zdravstvenimi domovi v različnih krajih po Sloveniji, ob petih popoldne pa se bodo zbrali še na Trgu republike v Ljubljani.

Na stavki, ki bo potekala v okviru kampanje Glas ljudstva »Ustavimo rušenje javnega zdravstva!«, bodo podrobneje predstavili svoje zahteve, ki so med drugim dostop do izbranega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom, ukinitev spodbujanja dvojnih praks (dvoživk) in ukinitev komercialnih zavarovanj, ki omogočajo preskakovanje čakalnih vrst.