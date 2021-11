Počivalškove priprave na volitve

V nadaljevanju preberite:

Gospodarsko aktivna stranka (Gas) danes na kongresu za zaprtimi vrati odloča o združitvi s SMC. Sledi decembrski združitveni kongres, na katerem se bo odločalo o vodstvu nove stranke in njenem imenu. To je sicer pogoj, a ne zagotovilo, za obstanek preostanka Cerarjeve SMC v politiki. Kakšen politični subjekt bo to? Alojz Kovšca, predsednik Gas, trdi, da ne gre ne za anti-KUL in ne za anti-Janša grupacijo.