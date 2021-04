Podatki uporabnikov Facebooka na spletu

Na spletu je bila pred kratkim objavljena velika zbirka podatkov 533 milijonov posameznikov, ki naj bi izhajala iz omrežja Facebook. Zbirka med drugim vsebuje tudi podatke slovenskih uporabnikov, kot npr. njihovo uporabniško ime pa tudi lokacije, njihove e-naslove in v nekaterih primerih telefonske številke.Irski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (DPC) zadevo že preiskuje. Kot izhaja iz njihove izjave, tokrat objavljena zbirka podatkov verjetno vsebuje podatke iz tovrstne baze podatkov, objavljene v letu 2018, pri čemer so lahko dodani tudi podatki iz kasnejših obdobij. Podatki v zbirki pa so bili verjetno pridobljeni iz javnih profilov uporabnikov, še pred veljavnostjo splošne uredbe in preden je Facebook spremenil svoje nastavitve in tako preprečil tovrstno zbiranje podatkov uporabnikov iz javnih profilov. V Facebooku pojasnjujejo, da so objavljeni podatki lahko združeni iz različnih virov in da bodo zadevo preiskali prioritetno. Ker podatki vsebujejo tudi e-naslove in telefonske številke, uporabnikom svetujejo previdnost.To svetujejo tudi v uradu informacijske pooblaščenke: »Pozorni bodite na morebitna phishing sporočila, ki jih lahko prejemate na svoje e-naslove, na klice z neznanih telefonskih številk, še posebej iz tujine. Če klicatelja ne prepoznate, se na klic ni priporočljivo odzvati, saj lahko povzroči stroške. Priporočljivo je, da zamenjate gesla do svojih drugih računov, kjer uporabljate svoj e-naslov ali telefonsko številko za avtentikacijo in da ste pozorni na morebitne vdore v račune.«Kako pa najlažje ugotoviti, ali so bili tudi vaši facebookovi podatki ukradeni? Najlažje bo z obiskom spletne strani »Have I Been Pwned« , ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://haveibeenpwned.com/. Ta namreč hrani tako rekoč vse elektronske naslove, ki so jih doslej ukradli spletni nepridiprav.