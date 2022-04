Podpisa pogodbe o nakupu osemkolesnikov verjetno še ne bo aprila

Vse kaže, da v tem mesecu še ne bo prišlo do podpisa 343,4 milijona evrov vredne pogodbe za nakup 45 osemkolesnikov tipa boxer, kljub drugačni napovedi obrambnega ministra Mateja Tonina. Neuradno je mogoče slišati, da v tem mesecu podpisa pogodbe ne bo, se pa postopki nakupa nadaljujejo.

Po napovedi ministra Tonina, da bo še v tem mesecu prišlo do podpisa večstomilijonske pogodbe za nakup osemkolesnikov tipa boxer, je STA na ministrstvo za obrambo naslovila več vprašanj, tudi vprašanje, kdaj je načrtovan podpis pogodbe o nakupu.

Vse kaže, da odgovora na omenjeno vprašanje na ministrstvu za obrambo (Mors) še nimajo. Odgovorili so le, da se je z odločitvijo ustavnega sodišča, da prepoved referenduma o sporazumu z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) ni v neskladju z ustavo, odprla pot, po kateri se bodo »lahko formalizirali postopki nakupa osemkolesnikov, predvideni s sporazumom.«

Mors je v torek sicer predstavil podrobnosti več sto milijonov evrov vrednega nakupa osemkolesnikov in prvič razkril, da je cena nakupa že dogovorjena. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je »ponujena in izpogajana« skupna vrednost pogodbe z organizacijo OCCAR za nakup 45 osemkolesnikov 343,43 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. Prva dobava je predvidena prihodnje leto, ko naj bi Slovenska vojska dobila eno vozilo, preostala vozila pa postopoma do leta 2026, so napovedali.

STA je zatem na ministrstvo naslovila več vprašanj, povezanih s formalnimi postopki nabave oklepnikov, zlasti glede pogajanj z organizacijo OCCAR o pogojih nakupa.

V vladni koaliciji in na Morsu so v postopku sprejemanja zakona o ratifikaciji sporazuma z OCCAR namreč zagotavljali, da bo omenjeni sporazum šele omogočil začetek pogajanj o nakupu oklepnikov. Tudi minister Tonin je v začetku februarja poudaril, da bodo prvo ponudbo OCCAR dobili šele po ratifikaciji sporazuma.

DZ je sicer zakon o ratifikaciji sporazuma z organizacijo OCCAR potrdil v začetku februarja, vendar je bilo izvajanje zakona zadržano vse do torkove odločitve ustavnega sodišča. Zato se ob tem zastavlja vprašanje, kakšen mandat je imel Mors za pogajanja z OCCAR, glede na to, da so bile že v torek predstavljene podrobnosti.predvidenega nakupa.

Z Morsa so sicer v torek sporočili, da je sporazum med slovensko vlado in organizacijo OCCAR po »danes objavljeni odločitvi ustavnega sodišča veljaven,« danes pa so na vprašanje STA, kdaj konkretno je zakon o ratifikaciji sporazuma z organizacijo OCCAR vstopil v veljavo, odgovorili, da »bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije«.

Ob tem so navedli, da so »vsa usklajevanja in postopki z organizacijo OCCAR glede nakupa bojnih kolesnih vozil potekali na podlagi sprejetih sklepov vlade leta 2017 in nato ponovno leta 2021 o nadaljevanju postopka«. Podpis izvedbenih aktov z OCCAR ter sodelujočimi državami v programu »bo predstavljal formalizacijo postopkov, predvidenih v sporazumu in je načrtovan v okviru mandata te vlade, takoj ko bo to mogoče.«

Glede izpogajane cene v skupni višini 343,43 milijona evrov, so pojasnili še, da se je o skupni ceni nakupa osemkolesnikov za ministrstvo za obrambo pogajala organizacija OCCAR, pri postopku pa je sodelovala tudi projektna skupina strokovnjakov ministrstva in Slovenske vojske.

Na vprašanje, kdo bo podpisnik pogodbe o nakupu osemkolesnikov in ali bo to minister Tonin, pa so odgovorili le, da »se bo obligacijskopravna pogodba o nakupu vozil boxer podpisala med organizacijo OCCAR in glavnim dobaviteljem osemkolesnikov, nemškim podjetjem Artec GmbH«. Za sodelovanje Slovenije v programu boxer in za nakup istoimenskih vozil pa bodo sklenjeni še različni izvedbeni akti z OCCAR in s sodelujočimi državami v programu.