Podražitvam ogrevanja tudi v 2022 ni konca

Za skupne kotlovnice večstanovanjskih stavb velja, da sodijo v »poslovni odjem«, za upravnike večstanovanjskih objektov, ki sklepajo pogodbe z dobavitelji v imenu stanovalcev, pa, da opravljajo pridobitno dejavnost. Od tod, trdijo prizadeta gospodinjstva, tudi do trikrat dražje ogrevanje. A na Agenciji za energijo poudarjajo, da »vzroka razlikovanja ponudbenih cen dobave zemeljskega plina ne gre iskati v razvrščanju odjemalcev med gospodinjske in poslovne, temveč v količinah, ki jih imajo dobavitelji zakupljene«. In rešitev?

Boštjan Udovič, direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami, je prepričan, da je rešitev za takšno »diskriminacijo« mogoče poiskati v okviru obstoječe zakonodaje, saj je »definicija gospodinjskih odjemalcev preprosta: to so tisti, ki energent odjemajo za svoje potrebe in ne za opravljanje poslovne dejavnosti«.