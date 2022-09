Pogajanja končana, stavka, kot kaže, bo

»Pogajanja so za danes končana brez dogovora. Stavka naj bi se ob 17. uri začela v igralnici Drive-in v Vrtojbi, ob 18. uri pa naj bi jim sledili še drugje,« je sporočila Lavra Peršolja, predstavnica za stike z javnostjo v Hitu. Pogovori med sindikatom in upravo naj bi se nadaljevali v torek.

Sravko v Hitu je napovedal Sindikat igralniških delavcev Slovenije, ki ga znotraj družbe predstavlja Erik Krašna. Med stavkovnimi zahtevami so povečanje in uskladitev plač, izboljšanje delovnih pogojev, dodatne zaposlitve pa tudi odstop uprave, ki jo vodi Tomaž Repinc. Stavkali naj bi vsak konec tedna od šestih zvečer do druge ure zjutraj.

Prvi mož Hita je v preteklosti poudaril, da so sindikalne zahteve nesprejemljive, saj da znaša povprečna plača v skupini 2483 evrov, kar je za več kot dvajset odstotkov več kot v letu 2019 (najvišje plače zaposlenih na igralnih mizah v Novi Gorici pa so se v avgustu celo povzpele do 3700 evrov bruto). Strošek dela pa naj bi bil, kljub zmanjšanju števila zaposlenih za 200, celo višji kot leta 2019, kar pomeni, da uspešnost družbe ne gre na račun zaposlenih,« je zatrdil Repinc.

Kot je navedel, so letos zaposlenim izplačali regres v višini 1900 evrov, draginjski dodatek 200 evrov na osebo, zaposlenim v gostinstvu pa še deficitarni dodatek, se dogovorili za napredovanje, poleg tega se zaposlenim obeta še prihodek od participacije pri dobičku (okvirno dva milijona evrov). V primeru realizacije stavkovnih zahtev, ki jih vrednoti na okoli deset milijonov evrov, Repinc napoveduje negativni poslovni izid in zaradi energetske krize tudi zapiranje posameznih poslovnih enot.