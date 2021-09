Pogrešane iščejo tudi z droni

V nadaljevanju preberite:



Rok za začetek prijave in iskanja pogrešanih oseb je le prizor iz filmov, v praksi pa ga ni in ga nikoli ni bilo, poudarja Damjan Miklič, vodja oddelka za krvne in seksualne delikte v upravi kriminalistične policije in vodja mreže policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe. Razkriva tudi druge mite, ki se na nanašajo na iskanje pogrešanih ljudi, predvsem otrok, in zakaj je mednarodno sodelovanje vse bolj pomembno.