Pogumneža na Prisojnik kar v športnih copatih

Na Prisojnik v supergah

Obisk gora je vedno bolj množičen, bliža se vrhunec poletne sezone, a gorski reševalci in policisti opozarjajo, da je v visokogorju ponekod še vedno sneg in da je tudi pri osvajanju nižjih vrhov potrebno imeti dobro planinsko opremo in ustrezno telesno pripravljenost.Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) poroča, da so se včeraj opoldne na Kopiščarjevi poti na Prisojnik v občini Kranjska Gora zaplezali štirje planinci. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Kranjska Gora. V dolino je nepoškodovane planince s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku.Ob 15.27 pa si je na Sedmerem Triglavskem jezeru – Zeleno jezero v občino Bohinj planinec poškodoval glavo. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Bohinj. Poškodovanca je na kraju oskrbela dežurna ekipa GRS na Brniku. V UKC Ljubljana pa ga je s helikopterjem prav tako prepeljala posadka Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo letališke Gorske reševalne službe.Tudi danes je za nekaj minut po sedmi uri zjutraj v občini Kranjska Gora že zabeležena intervencija v gorah. S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da »helikopterska ekipa za reševanje v gorah in kranjskogorski gorski reševalci preverjajo domnevne klice na pomoč neznane osebe v Slovenski smeri Severne Triglavske stene. Možno je, da je tudi kakšna druga smer. Intervencija je bila sprožena danes ob 7. uri zjutraj, ko je prijavitelj sporočil, da je slišal krike človeka, ki je vpil zaradi poškodb roke.« Ni še znano, ali se je oseba vzpenjala ali sestopala. Aktivirani so bili tako gorski reševalci kot tudi vojaški helikopter. Osebe niso našli, prav tako ni bilo nobene druge prijave in številko 113.S Policijske uprave Kranj pa so javnost včeraj obvestili, da so imeli opravka z dvema pogumnežema, ki sta se na 2547 metrov visoki Prisojnik v Julijskih Alpah, še vedno pokrit s snegom, odpravila kar v športnih copatih. Zato so znova opozorili, da je takšno početje hudo nevarno in nespametno. Višji vrhovi so pokriti s snegom, zato je pri vzponih nujno treba imeti ustrezno zimsko opremo in jo tudi znati uporabljati.Iz statistike Gorske reševalne zveze Slovenija (GRZS) je razvidno, da so gorski reševalci letos posredovali v 245 intervencijah. V gorah je umrlo 14 ljudi.