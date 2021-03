Poklicni gasilci protestno pred ministrstvo za obrambo

»Prišli smo do točke, ko smo slovenski poklicni gasilci spoznali, da vam vladne zaveze in zaveze ministrstva za obrambo, ki ju predstavljate, ne pomenijo popolnoma nič. Ravno toliko smo vam očitno vredni tudi slovenski poklicni gasilci,« se začne pismo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije ministru za obrambo Mateju Toninu.



Ker, kot pravijo poklicni gasilci, »se našemu trudu navkljub izogibate uveljavitvi stavkovnih zavez, ob tem pa s polno mero arogance ignorirate pozive slovenskih poklicnih gasilcev k nadaljevanju pogajalskega procesa in celo srečanja z vami,« so se danes ob 12. uri protestno oglasili na ministrstvu za obrambo.



»Več kot očitno so njegovi izkazi spoštovanja, ki jih prek javnih občil in javnih prireditev namenja slovenskim gasilcem, le prazne besede brez sleherne vsebine. V skoraj leto dni trajajočem mandatu si ni bil pripravljen vzeti časa za niti eno srečanje z reprezentativnim sindikatom poklicnih gasilcev, kljub temu da ga k temu pozivamo že več kot štiri mesece,« pravijo v omenjenem sindikatu.

Namesto ministra državni sekretar

Sindikat pojasnjuje, da se je s pozivom na ministra obrnil že večkrat v zadnjih nekaj mesecih. Oktobra so ga pozvali, da v najkrajšem možnem času skliče sejo pogajalske skupine in nadaljuje postopke, ki so bili prekinjeni februarja lani.



Poklici gasilci ministru očitajo tudi, da se z njimi ni pripravljen srečati. A so z ministrstva že ob nameri shoda sporočili, da ministra Mateja Tonina ne bo. Ta je za pogajanja pooblastil državnega sekretarja Damijana Jaklina. A kot opominjajo na ministrstvu, v sindikatu predlog zavračajo in se želijo pogovarjati le z ministrom za obrambo.



Na ministrstvu za obrambo v celoti zavračajo očitke Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije o nespoštovanju stavkovnih zahtev in zavračanju sindikalnega dialoga. Minister Tonin se je na na zahteve iz dopisa odzval, češ da je tam »vrsta neutemeljenih očitkov, med drugim tudi o nespoštovanju stavkovnih zahtev s strani ministrstva, in očitek o zavračanju sindikalnega dialoga, ki jih v celoti zavračamo«.

