Poklukar s predstavniki zdravstva o prilagajanju epidemioloških ukrepov

Minister za zdravje Janez Poklukar bo s strokovno skupino za covid-19 in predstavniki zdravstva na Brdu pri Kranju popoldne razpravljal o prilagajanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Po napovedih vodje skupine Mateje Logar lahko pričakujemo sproščanje ukrepov, ni pa še znano, kdaj, kje in v kolikšnem obsegu.

Kot je napovedala Logarjeva, bi ukrepe lahko najprej sproščali v dejavnostih, ki potekajo na prostem, pa tudi v dejavnostih, ki potekajo v velikih notranjih prostorih.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Po neuradnih informacijah STA bodo udeleženci današnjega posveta med drugim razpravljali o možnostih postopnega ukinjanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), pa tudi o možnosti popolne ukinitve karantene ob tveganem stiku z osebo, ki je okužena s koronavirusom. Že zdaj sicer velja več izjem od karantene.

»Vsi ukrepi bodo verjetno občasno dvosmerni,« je v petek dejal Poklukar. To po njegovih besedah pomeni, da jih bo v določenih obdobjih veljalo manj, ob poslabšanju razmer pa bo treba ponovno razmisliti o uvedbi kakšnega ukrepa.

Logarjeva je v petek za STA sicer napovedala, da bo sproščanje ukrepov odvisno od razmer v zdravstvu, pa tudi od precepljenosti populacije. »Nikakor pa ne bomo sproščali po zgledu Skandinavcev in Velike Britanije,« je napovedala. Na Danskem in v Veliki Britaniji so večino epidemioloških ukrepov namreč opustili v kratkem časovnem obdobju. V Sloveniji torej lahko pričakujemo postopno sproščanje ukrepov.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Na posvetu bodo po Poklukarjevih besedah poleg članov strokovne skupine še epidemiologi, mikrobiologi, infektologi, predstavniki bolnišnic in zdravstvenih domov, družinski zdravniki, pediatri in drugi strokovnjaki, ki so v času epidemije covida-19 pomagali z nasveti in usmeritvami.

Posvet se bo po napovedi ministrstva za zdravje začel ob 13. uri, po končanem posvetu pa je ob 16. uri predvidena izjava za medije. Sprejeta strokovna priporočila bo sicer morala nato potrditi še vlada, predvidoma naj bi o tem odločala na seji v četrtek.