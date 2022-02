Pokojnine se bodo povišale za 4,4 odstotka

Upokojenci bodo februarja dobili 4,4 odstotka višjo pokojnino, kot so jo imeli pred enim mesecem. Toliko bo namreč znašala letošnja redna uskladitev, ki pa bo veljala tudi za januar, tako da lahko pričakujejo še poračun.

Kot je znano, se pokojnine redno usklajujejo enkrat na leto, v skladu s sistemskim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po formuli, pri kateri se v 60 odstotkih upošteva rast plač, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.

To bo druga rast pokojnin letos. Januarja so že izvedli izredno usklajevanje, ki je bilo prvotno namenjeno odpravi zaostankov, ki jih je povzročila zamrznitev v kriznih letih. Vsi, ki so se upokojili do leta 2010, so bili deležni 3,5-odstotnega zvišanja, kdor je šel v pokoj leta 2011 1,7-odstotnega, vsi preostali pa enoodstotnega.