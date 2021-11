Pokojninski prispevki delodajalcev ostajajo enaki

V nadaljevanju preberite:

Levici tudi drugič ni bila uspešna s predlogom, da bi se povečal prispevek delodajalcev v pokojninsko blagajno, kar bi, po njihovem prepričanju, pripomoglo k njeni vzdržnosti in zagotovilo sredstva za omejitev revščine upokojencev. Tako delodajalci kot vlada in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) takim rešitvam, ki jih ocenjujejo za parcialne, nasprotujejo, tudi večina članov parlamentarnega odbora za finance jim ni namenila podpore, tudi zato ker menijo, da ne bodo vplivale na višino pokojnin in da gre za materijo, ki bi jo moral obravnavati Ekonomsko-socialni svet (ESS).