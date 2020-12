Polcijska ura tudi na silvestrovo

7.35 Novi sev tudi v ZDA

Tetsiranje v ZDA. FOTO: Eva Marie Uzcategui/AFP

7.25 Leto pandemije

7.10 Letos brez zabav na prostem

Guverner ameriške zvezne države Kalifornijaje v sredo dejal, da so na jugu države potrdili primer novega seva novega koronavirusa. Pred tem so prvi primer novega seva v ZDA potrdili v zvezni državi Kolorado, in sicer pri pripadniku nacionalne garde, ki je pomagal v domu starejših občanov. Novi sev novega koronavirusa je bolj nalezljiv, potrjena primera v Koloradu in Kaliforniji pa po ocenah strokovnjakov kažeta, da se ta širi kljub prepovedi potovanj iz Velike Britanije, kjer so ga najprej potrdili.Kitajska je točno pred letom dni Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) poslala prvo obvestilo o skrivnostni pljučnici, ki se je pojavila v Wuhanu. Mesec dni kasneje je WHO novi koronavirus razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, sredi marca pa je razglasila pandemijo.Kitajska je v prvih tednih po izbruhu novega koronavirusa za več tednov zaprla Wuhan in številna druga velika mesta. Prebivalci so morali upoštevati stroge omejitvene ukrepe in se udeleževati množičnih testiranj, oblasti pa so temeljito sledile vsem stikom, pri čemer se niso ozirale na spoštovanje zasebnosti. Zaradi vseh strogih ukrepov, ki so bili na začetku tarča kritik, je Kitajski uspelo krizo prebroditi bolje kot zahodnim državam. Mesece niso imeli nobenega večjega izbruha, v zadnjem času pa beležijo porast, ko dnevno potrdijo po okoli 20 novih okužb. V državi sta se življenje in gospodarstvo vrnila v ustaljene tirnice.Doslej se je glede na uradne podatke z novim koronavirusom po svetu okužilo okrog 82 milijonov ljudi, umrlo jih je 1,79 milijona. Najhuje prizadeta država so ZDA s prek 330.000 smrtnimi žrtvami in več kot 19 milijoni potrjenih primerov okužbe. Izmed regij pa v svetovnem merilu za najbolj prizadeto velja Evropa. Število smrtnih žrtev je decembra preseglo 500.000.Do leta 2021 nas loči le še nekaj ur, a zaradi epidemije covida-19 letos ne bo tradicionalnih množičnih silvestrovanj na prostem, saj v veljavi ostaja prepoved druženja in zbiranja na javnih površinah. Dovoljeno bo sicer druženje z osebami iz največ dveh gospodinjstev, od 12. ure pa bo sproščeno tudi gibanje med občinami. Prehajanje občinskih meja bo dovoljeno do 1. januarja do 20. ure. Prepoved gibanja v nočnem času in druženja na prostem ostaja, zaradi epidemije niso dovoljeni tudi ognjemeti in pirotehnika.