Vse manj obolelih, vse več cepljenih

7.30 Temno rdeči seznam

V soboto so ob 1852 PCR testih potrdili 135 pozitivnih na novi koronavirus, to znaša okoli sedem odstotkov, umrla sta dva bolnika s covidom-19. Po podatkih vlade se je včeraj cepilo več kot 10.000 oseb.Koronsko leto 2020, v katerem je bila gostinska ponudba zaradi ukrepov za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom precej okrnjena, je bilo za dostavljalce hrane odlično. Občutno so povečali število dostavljenih naročil in ponudbo, s tem pa za nekajkrat tudi prihodke. Dela jim kljub sproščanju ukrepov ne manjka niti letos.Ljubljana.Pri dveh največjih ponudnikih dostave hrane na dom, slovenski Ehrani in finskem Woltu, so število ponudnikov lani močno povečali in danes je mogoče pri obeh izbirati obroke nekaj sto gostinskih obratov po Sloveniji. Wolt je lani svojo ponudbo razširil tudi na živilske trgovine ter maloprodajne ponudnike, odkoder lahko uporabnikom dostavi kruh, zelenjavo, pijače, žarnice, izdelke za nego otrok, elektroniko, čistila, igrače, knjige, rože ter darila.V Slovenijo lahko od danes brez negativnega testa na novi koronavirus in brez napotitve v karanteno vstopajo tudi otroci do 15. leta starosti, ki potujejo v organizirani skupini. Vlada je v odloku, ki je začel veljati danes, na novo določila tudi temno rdeči seznam držav.Med ključnimi novostmi v sredo sprejetega odloka je, da so med izjemami, ki ob vstopu v Slovenijo ne potrebujejo negativnega testa, da bi se izognili obvezni napotitvi v karanteno, poslej tudi otroci do 15. leta starosti, ki potujejo v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika. To velja tudi za otroke do 15. leta starosti, ki prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo.Po novem za pripadnike policije ali uslužbence državnega organa, ki se vračajo z napotitve na delo v tujini, ter uslužbence državnih organov in akreditirane novinarje na službeni poti v tujini ni več obvezno testiranje po vstopu v Slovenijo.Vlada je prenovila seznam držav z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom in poleg rdečega seznama določila tudi temno rdeči seznam. Nanj so uvrščena območja, kjer v 14-dnevnem obdobju beležijo več kot 500 okužb dnevno na 100.000 prebivalcev, ali pa kjer obstaja povečana prisotnost bolj nevarnih različic koronavirusa. Na ta seznam so uvrstili tudi države oz. območja, za katera ni dovolj informacij za oceno zgornjih meril ali pa je število opravljenih testov v zadnjem tednu nižje od 300 na 100.000 prebivalcev.Na tem seznamu so iz območja EU oz. schengenskega območja francoska administrativna enota Ile-de-France (Pariz z okolico), hrvaška administrativna enota Severna Hrvaška (Varaždinska, Medžimurska, Zagorska in Koprivniško-križevska županija), litovska administrativna enota Sostines regionas, nizozemske administrativne enote Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg ter švedske administrativne enote Stockholm, Östra Mellansverige, Smaland med öarna, Sydsverige, Västsverige, Mellersta Norrland in Övre Norrland.Izmed tretjih držav pa je na tem temno rdečem seznamu 36 držav, med njimi Argentina, Brazilija, Egipt, Indija, Iran, Južna Afrika, Nepal, Tunizija, Turčija in tudi Velika Britanija.Na rdeči seznam so uvrščene tiste države oz. območja, kjer v zadnjih 14 dneh stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe med 50 in 150 in stopnja pozitivnih testov več kot štiriodstotna oziroma je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe v 14-dnevnem obdobju višja od 150 in nižja od 500 na 100.000 prebivalcev.Na tem seznamu je 28 držav članic EU ali schengenskega območja oz. njihove administrativne enote. Med njimi so npr. tudi avstrijske dežele Koroška, Štajerska, Zgornja Avstrija, Tirolska in Predarlsko, hrvaške administrativne enote Panonska, Jadranska in Zagreb, več italijanskih dežel, a ne tudi sosednja Furlanija-Julijska krajina in Benečija (Veneto). Na rdečem seznamu pa sta npr. celotna Madžarska in Nemčija.Od danes se na mejnih prehodih priznavajo negativni testi PCR in dokazila o preboleli bolezni iz Srbije. V Slovenijo je tako mogoče vstopiti z dokazilom o negativnem testu, ki je bil opravljen v kateri od članic EU ali schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Veliki Britaniji ali v ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je bilo to potrdilo izdano v Turčiji. Test pa ne sme biti starejši od 48 ur.