Policija bo kmalu dobila novega šefa

Ni zaupal niti lastnim vrstam

Anton Travner, ki je izpeljal kar nekaj menjav na vodstvenih položajih, kot generalni direktor policije s polnimi pooblastili ni vztrajal prav dolgo. FOTO: Policija

Politično všečen kader

Vlada bo na predlog notranjega ministrapredvidoma ta teden odločala o primernosti kandidata za generalnega direktorja policije. Kot smo že poročali, je vse nared za imenovanjeUradno imena edinega primernega kandidata za novega šefa policije še vedno niso razkrili, a dejansko ni skrivnost, da bo to mesto zasedel Anton Olaj, dozdajšnji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) pod vodstvom Aleša Hojsa.Uradniški svet ministrstva za javno upravo (MJU), kot smo že poročali, prav težkega dela ni imel, saj sta na javni natečaj za generalnega direktorja policije prišli dve prijavi, ena pa ni izpolnjevala niti formalnih pogojev. Celotno dokumentacijo o primernem kandidatu so zato z MJU že pred dnevi poslali ministru Hojsu.»Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se bo na podlagi poročila uradniškega sveta, ki ga je že prejel, v naslednjih dneh odločil o posredovanju predloga za imenovanje generalnega direktorja policije na vlado,« so nam konec tedna sporočili z MNZ.Ko je vladakar na prvi seji sredi marca razrešila generalno direktorico, je policija tako rekoč že od takrat brez vodstva s polnimi pooblastili. Za vršilca dolžnosti so imenovali, ki je izpeljal kar nekaj odmevnih kadrovskih menjav. Med drugim je razrešil direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), upravno sodišče pa je ugotovilo, da je bila razrešitev na podlagi, ki jo je Travner navedel v odločbi, nezakonita.Travner se je pozneje tudi prijavil na javni natečaj za generalnega direktorja in bil izbran. A je vztrajal le dva tedna.Ko je kriminalistična preiskava NPU zaradi nabave medicinske opreme v času spomladanske epidemije prešla v fazo hišnih preiskav, ki so jo med drugim opravili tudi na gospodarskem ministrstvu in na domu ministra, je Travner povsem izginil iz javnosti. Prek ministra Hojsa je sporočil, da odstopa z mesta direktorja. Uradno zaradi osebnih razlogov, neuradno pa je še kako delil Hojsovo mnenje, da kriminalisti in policisti preiskave vodijo s političnimi motivi in niso strokovni.Vlada je nato za v. d. imenovala, za katerega so se znotraj policije hitro razširile govorice, da niti ni bil prva Hojsova izbira in bo na tem mestu le začasno. Jurič se menda tudi zato ni prijavil na javni natečaj, so mu pa na vladi pred novim letom »vedejevstvo« podaljšali do imenovanja novega generalnega direktorja oziroma za največ pol leta.V igri za direktorsko mesto se je znašel Anton Olaj, ki je na notranje ministrstvo prišel po odhodu, ki je odstopil zaradi prehitre vožnje pod vplivom alkohola. Tako rekoč velja za precej naklonjenega SDS, zato ni skrbi, da ga vlada ne bi imenovala.