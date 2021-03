Policija sistema za prepoznavo tablic ne uporablja

Sledijo odločbi ustavnega sodišča

Ker je s prepoznavo registrskih tablic povezana tudi obdelava osebnih podatkov, je treba pravila jasno določiti. FOTO: Jože Miklavc



Pred uporabo potreben premislek

Kar nekaj razburjenja je pred leti v javnosti povzročila namera policije, da bo v določenih primerih lahko uporabljala sistem za optično prepoznavo registrskih tablic. Ker ta omogoča dodatno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, kar bi lahko bilo ustavno sporno, je varuh človekovih pravic podal pobudo za oceno ustavnosti.Ustavno sodišče je poleti 2019 razveljavilo četrti odstavek 113. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je določal, smejo policisti zaradi ugotavljanja pogojev za udeležbo voznika in vozila v cestnem prometu ter iskanja oseb in predmetov uporabljati tudi tehnična sredstva za optično prepoznavo registrskih tablic. Ta pa se morajo uporabljati na način, ki ne omogoča množičnega nadzora in obrazne prepoznave.To pa je bilo po mnenju ustavnih sodnikov v neskladju z drugim odstavkom 38. člena ustave, saj mora obstajati zakonska podlaga za vsako dejanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, torej za vsak korak obdelave, tako za samo zbiranje podatkov kot tudi za njihovo hrambo, dostop do njih, njihovo posredovanje, analiziranje, primerjanje in vse druge korake obdelave, ki jih ukrep predvideva.Policija, ki je sistem v vmesnem obdobju tesno uporabljala, je zagotovila, da bo odločbi sledila, izbrisala pa že vse pridobljene podatke. A je več državljanov na vozilih kljub temu še naprej opazilo kamere, ki so del sistema za avtomatsko branje registrskih tablic, zato se je pojavilo vprašanje, ali policija te sisteme uporablja kljub odločbi ustavnega sodišča. Informacijski pooblaščenec (IP) je zato uvedel inšpekcijski nadzor.»IP je v postopku preverjal, ali policija te sisteme res uporablja in na podlagi pridobljene dokumentacije in izvedenih inšpekcijskih ogledov ugotovil, da sistemi niso v uporabi. Generalna policijska uprava je namreč policijskim upravam takoj po prejemu odločbe ustavnega sodišča odredila demontažo sistemov in zahtevala ustavitev vseh postopkov ter hrambo sistemov do morebitnega sprejema nove zakonske podlage. Kljub temu so na policijskih vozilih še vedno ostale kamere, a zaradi demontaže procesorske enote niso delujoče,« je javnosti sporočilaOb tem opozarja, da pred uvedbo tovrstnih sistemov nujna izvedba predhodne ocene učinka glede varstva osebnih podatkov, pravne podlage pa bi ob pogoju uspešno izvedenega testa sorazmernosti, nujnosti in primernosti morale predvideti potrebne varovalke - predvsem natančno opredelitev zbirk podatkov s katerimi bi se sistem povezoval ter prepoved vsakršne hrambe podatkov o vozilih in lastnikih vozil, pri katerih niso bile ugotovljene kršitve.Hkrati pa so se, kot je zapisala, ponovno potrdila opozorila IP, da mora imeti taka uvedba tehnologije ustrezno podlago v zakonu, ki mora biti jasen in določen, šele nato naj sledi nakup naprav, saj zaradi neustrezne pravne podlage tako pridobljeni dokazi v postopkih nimajo teže, povzročajo pa se nepotrebni stroški.