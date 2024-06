Policijski in vojaški sindikati ogorčeni nad ravnanjem vlade

Na ministrstvu za javno upravo ob napovedi policijske stavke in protestnega shoda vojakov poudarjajo, da naj bi se skladno z vladnim predlogom plače vojakom in policistom zvišale za 25 do 30 odstotkov oz. več kot 400 evrov. Pravo mesto za iskanje konstruktivnih rešitev je pogajalska miza in nikakor zaostrovanje retorike, so dodali.

Policijski in vojaški sindikati so namreč ogorčeni nad ravnanjem vlade, ki je na stebrnih pogajanjih v ponedeljek nekaterim primerljivim poklicnim skupinam ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno-tehničnim delavcem. Če jim ne bo prisluhnila, vzporedno s policijsko stavko napovedujejo tudi protestni shod vojakov.

V pisnem odgovoru pa so na ministrstvu za javno upravo navedli, da vladni predlog, ki ga sindikati zavračajo, predvideva dvig plač za večino policistov in vojakov. »Takšno predvideno povišanje plač za policiste in vojake je odraz zavedanja aktualne vlade o pomenu varnosti in spoštovanja obeh poklicnih skupin,« poudarjajo na ministrstvu.

Kot so dodali, so policisti in vojaki nepogrešljivi del sistema nacionalne varnosti, s predanostjo svojemu poklicu ter požrtvovalnim in odgovornim delom, ki ga izkazujejo v vsakodnevnih preizkušnjah, pa si zaslužijo primerno plačilo. Temu sledi tudi vladni predlog o povišanju plač za ti dve poklicni skupini, zatrjujejo na ministrstvu.

»Pravo mesto za iskanje konstruktivnih rešitev pogajalska miza in nikakor zaostrovanje retorike, še manj napovedano stopnjevanje pritiskov s strani sindikalnih vodij,« so še poudarili.