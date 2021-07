Policiste naj bi sankcionirali

V nadaljevanju preberite:

Poročilo o opravljenem nadzoru nad policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana, ki so 25. junija na Prešernovem trgu, na katerem so potekali protesti in alternativna proslava ob dnevu državnosti, ukrepali proti skupini rumenih jopičev, je končano. Poročilo je zahteval generalni direktor policije Anton Olaj, ugotovitve iz njega pa bodo razkrili v petek, potem ko se bodo do njih opredelili tudi na PU Ljubljana.