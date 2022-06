Policisti na izolski občini

Na izolski občini so potrdili informacije Primorskih novic, da pri njih poteka policijska preiskava, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo. Po poročanju časnika je domnevno povezana s prodajo oljčnika župana Danila Markočiča v Strunjanu ruskemu kupcu Borisu Leonidoviču Kopileviču. Ta je bil obenem kupec občinskega zemljišča za gradnjo stanovanjske soseske v Livadah, pri čemer informacija o prodaji ni bila objavljena na vidnem mestu. Posel z oljčnikom je bil na koncu preklican, v oči pa je bodla tudi cena – skoraj 244.000 evrov –, kar se je zdelo pretirano številnim oljkarjem, nad njo so bili začudeni celo na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so lastniki zemljišča z omenjenim oljčnikom.

Izolski župan za izjave ne bo dosegljiv vse do odprtja novega krožišča v današnjih poznopopoldanskih urah. A kot nam je uspelo preveriti v njegovem kabinetu, Markočič ni pridržan. Primorske novice se sklicujejo tudi na informacije koprske policijske uprave, da več hišnih preiskav poteka na več lokacijah, tri osebe pa so začasno pridržali.

KPK zadevo predala policiji

Pred časom smo poročali, da je Komisija za preprečevanje korupcije ustavila postopek v zvezi s prodajo oziroma menjavo nepremičnin Občine Izola ter drugimi očitki na račun občine in njenih funkcionarjev. Kljub temu pa so pri prodaji občinske nepremičnine v izolskih Livadah zaznali sum nepravilnosti, ki pa je v pristojnosti drugih nadzornih organov.

Danilo Markočič v svojem oljčniku. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Tako je KPK nadzornemu odboru izolske občine podala pobudo, da v danem primeru izvede nadzor glede ugotavljanja pogojev za uveljavljanje ničnosti pogodbe. O tem so obvestili tudi direktorat za stvarno premoženje pri ministrstvu za javno upravo. Posel je obsegal 1,7 hektara veliko zemljišče, ki ga je izolska občina prodala na dražbi leta 2019 po izklicni ceni 2,38 milijona evrov, kupilo pa ga je podjetje Projekt 2020. Med drugim je menda težava tudi v tem, da osnutek, ki ga je potrjeval občinski svet, ni bil enak končni različici besedila v pogodbi.

Očitki zaradi prenočitve Aleksandre Pivec

Danilo Markočič pa se je pred KPK moral že zagovarjati tudi v zvezi z občinskim plačilom prenočitve nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec (in domnevno tudi njenih sinov). Sam je sicer obžaloval »morebitno napako« izpred dveh let in prevzel moralno odgovornost s tem, da je poravnal hotelski račun, enako pa je storila tudi Pivčeva. »Občinski proračun zaradi tega ni bil oškodovan,« je pred časom poudaril. Glede kazenskega postopka je povedal le, naj pristojni organi opravijo svoje delo.