Policisti pred Piranom rešili jadrnico s tremi člani posadke

FOTO: PU Koper

Postajo pomorske policije so danes ob 10.50 uri z Uprave RS za pomorstvo obvestili, da je pred Piranom jadrnica s posadko zašla v težave. Na jadrnici, na kateri je prišlo do okvare krmila, so bili trije tuji državljani.Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, jim je v pomoč prišla Patrulja pomorske policije. Jadrnico je kljub slabim vremenskim razmeram, močni burji in razburkanemu morju uspela privezati.S policijskim plovilom so jo privlekli v varno zavetrje na Fornače na obrobju Pirana, kjer so se zasidrali.Kot so še dodali, so policisti posadki, ki je bila vidno pretresena, nudili pomoč in nekatere tudi odpeljali do obale, kjer so zaradi slabosti poiskali zdravniško pomoč. V reševanju ni bil nihče poškodovan.