Policisti s solzivcem razgnali protestnike

Nasprotniki rušitve nekdanje tovarne Rog in izselitve uporabnikov iz poslopja so svojo jezo danes izrazili na protestu. Ob 18. uri so se zbrali na Prešernovem trgu, nato pa se podali do mestne hiše in naprej v smeri Roga. Z vzkliki in transparenti so sporočili, da so proti diktaturi kapitala in da Roga ne dajo za gradbeno jamo.Policisti so protestnikom preprečili dostop do Roga pri čemer je prišlo do prerivanja s protestniki. Policisti so protestnike z uporabo solzivca razgnali. Ena izmed protestnic je zaradi solzivca potrebovala zdravniško pomoč.Ena izmed protestnic je povedala, da je njen partner na glas bral imena policistov, ki jih je javno objavil minister za notranje zadeve Aleš Hojs , »nakar so pritekli policisti in ga odvlekli.« Več protestnikov je bilo popisanih.Protesta se po nekaterih ocenah udeležuje nekaj sto ljudi. S transparenti so sporočili, da morata kapital in Mestna občina Ljubljana dati »prste stran« od avtonomnih prostorov.Zavzeli so se proti socialnemu čiščenju mesta, in pristojnim z vzkliki sporočili, da ulice pripadajo ljudem. Na protestu, ki je bil primarno usmerjen proti mestnim oblastem, pa je bilo slišati tudi kritiko aktualne vlade. Zavzeli so se tudi za drugačno stanovanjsko politiko oziroma za stanovanja za vse.Varnostniki in policisti so v sredo nenapovedano zasedli območje tovarne Rog in pričeli z rušenjem. Polcisti so uporabili silo in solzivec.