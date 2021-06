Policisti so na protestih ravnali pravilno

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v petek, 28. maja 2021, ko je v prestolnici potekal množični protest, nenajavljeno obiskal Operativno-komunikacijski center policije v Ljubljani. Z namestnikom varuha Ivanom Šelihom in sodelavcem Robertom Gačnikom je izvedel nadzor nad delovanjem policije. Spremljal je njihovo delo in postopke za varovanje javnega reda in miru.

Institucija Varuha človekovih pravic nepravilnosti, vezanih na delo policije, na protestih ni ugotovila.



»Po podatkih, ki smo jih prejeli neposredno s terena in na podlagi spremljanja videonadzora dogajanja, nismo zaznali, da bi policisti izvajali represivne ukrepe, uporabljali čezmerno silo oziroma kakorkoli drugače neustrezno izvajali pooblastila. Protest je potekal mirno, večina protestnikov je nosila zaščitne maske. Z nenapovedanim obiskom Policijske uprave Ljubljana in našo prisotnostjo v njihovem štabu smo želeli opozoriti na pomen spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prispevati k njihovemu spoštovanju tudi v situacijah, kot so množični protesti,« poudarja varuh Svetina, ki bo proteste nenajavljeno spremljal tudi v prihodnje.



Institucija varuha ugotavlja, da so policisti 28. maja 2021 zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, vzdrževali javni red in mir, urejali promet in izvajali druge aktivnosti, vse brez posebnosti.



Varuh ocenjuje tudi, da so razmere za delo policistov v tako imenovanem štabu neustrezne, zato je ministrstvo za notranje zadeve že pozval k njihovi ureditvi. V skladu s 7. členom zakona o varuhu človekovih pravic, je ministrstvo za notranje zadeve v 30 dneh dolžno obravnavati ugotovitve varuha in mu poročati o aktivnostih oziroma sprejetih ukrepih v zvezi s priporočili institucije varuha.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: