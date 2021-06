Politična enotnost je le slab mit

Pogovor z opozicijo

Pred trideseto obletnico osamosvojitve Slovenije je na nacionalni televiziji predsednik vlade Janez Janša v pogovoru z Igorjem E. Bergantom spregovoril o številnih vročih temah, od vremena do nefinanciranja Slovenske tiskovne agencije (STA) in neimenovanja delegiranih evropskih tožilcev.Po mnenju predsednika največje parlamentarne stranke sta letošnjemu koncu junija s tistim izpred tridesetih let skupna predvsem vroče vreme in politični razkol. Govorjenje o politični enotnosti v času osamosvajanja je namreč le »slab mit«, vlada je že takrat s težavo in zamudami spravljala zakone skozi parlament, je spomnil.Predsednik vlade na stanje države po tridesetih letih samostojnosti gleda optimistično. Opozoril je na številne dosežke Slovenije v svetovnem merilu. Jeseni se, če bo precepljenost prebivalstva dovolj visoka, vrača tudi normalno življenje. V državi je cepiva več, kot ga cepilni centri porabijo, precepljenost pa je že zdaj razmeroma dobra, meni Janša. Se je pa vlada pri premagovanju epidemije spopadala tudi z ovirami, Janša se je obregnil predvsem ob ustavno sodišče, ki s svojimi sodbami »ni pomagalo«, pa tudi ob sindikate in opozicijo. »Epidemijo se je izkoriščalo za rušenje vlade, zaradi česar ukrepi niso bili uspešni,« je dejal.O neimenovanju evropskih tožilcev je predsednik vlade dejal, da še nič ni zamujeno. Zanikal je, da tožilcev ne bi imenoval zaradi lastnega nasprotovanja predlaganima kandidatoma, ampak zato, ker pri prvotnem predlogu tožilstvo menda ni upoštevalo slovenske zakonodaje. Postopek bo ponovljen, je zagotovil Janša.O STA, ki že 173 dni opravlja svoje delo, ne da bi od vlade zanj prejela plačilo, pa Janša trdi, da to ni ista Slovenska tiskovna agencija kot tista, ki je nastala ob osamosvojitvi. Njen direktor Bojan Veselinovič je po Janševem mnenju politično nastavljen, da svetu določa zgolj »našo resnico«, ne pa prave resnice. Zatrdil je tudi, da vlada z nefinancirjem STA ne krši nobenih zakonov.Na vprašanje, ali se vidi na čelu države tudi ob 45. obletnici njene ustanovitve, ni odgovoril ne pritrdilno ne nikalno, je pa zagotovil, da si takrat želi videti Slovenijo kot moderno državo vseh prebivalcev, v kateri vlada vladavina prava.Sledil je pogovor z voditelji opozicije, ki imajo o večini obravnavanih tem zrcalno nasprotna stališča. Tanja Starič se je pogovarjala z Marjanom Šarcem, predsednikom stranke LMŠ, Tanjo Fajon iz SD, predsednikom Levice Luko Mesecem in Alenko Bratušek iz SAB, novopečeni predsednik Desusa pa je povabilo zavrnil.