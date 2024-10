Politični tekmeci Janševe namige o predčasnih volitvah jemljejo z rezervo

Predsednik SDS Janez Janša je v sredinem zapisu na omrežju X sprožil novo razpravo o morebitnem scenariju za predčasne volitve, v katerem naj bi sile iz ozadja načrtovale razpad vladne koalicije. Kljub njegovim trditvam, da je cilj scenarija skrajšanje agonije trenutne vlade in preprečitev oblikovanja desno-sredinske vlade, pa politični tekmeci Janševim izjavam ne pripisujejo velike teže.

Janša trdi, da naj bi se poskušali oslabiti dve največji stranki, Gibanje Svoboda in SDS, ter preusmeriti volivce k novim strankam, kot sta Vesna in novoustanovljena stranka Anžeta Logarja. Logar je danes potrdil, da bo stranka Demokrati uradno ustanovljena na kongresu 16. novembra v Mariboru.

Janša v svojem zapisu niza tudi korake, ki naj bi po njegovih besedah sledili v naslednjih mesecih, vse do aprila prihodnje leto, ko bo po njegovem prepričanju čas za parlamentarne volitve.

Na Janševe trditve so se odzvali nekateri predstavniki koalicije. Lenart Žavbi iz Gibanja Svoboda je komentiral, da Janša morda izgublja svoj strateški vpliv, medtem ko Asta Vrečko iz Levice meni, da je zapis povezan s sojenjem v primeru Trenta. »Vidim, da očitno že predvideva, da bo obsojen in si poskuša legitimirati to svojo obsodbo na način, da jo seveda megli z nekimi drugimi stvarmi,« je dejala. Predsednik SD Matjaž Han pa je poudaril, da v tem trenutku ne vidi volje za predčasne volitve.

V opozicijski NSi so bolj naklonjeni ideji predčasnih volitev, saj menijo, da trenutna vlada predstavlja »tragikomedijo, ki škodi državljanom«. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je zavrnil Janševe trditve o morebitni obsodbi v enem od sodnih procesov, saj po njegovih besedah ni v takšni fazi nobenega postopka. »Pošto pa dvigujem redno,« je pristavil.

Kljub Janševim napovedim se zdi, da politični tekmeci njegove izjave jemljejo z rezervo, saj v obstoječih razmerah ne vidijo resnih možnosti za predčasne volitve.