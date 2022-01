Politik sredine z desnim pečatom

V nadaljevanju preberite:

Predsednik republike Borut Pahor je vstopil v zadnje, skupno deseto leto svojega mandata. Njegovo predsedovanje sta zaznamovali predvsem dve stalnici, iskanje sprave in dialoga v slovenski politiki, na drugi strani pa – kljub temu da je neposredno izvoljen – odpoved biti moralna avtoriteta v družbi in politiki. Z analitikom in možnim kandidatom na prihodnjih volitvah smo prečesali Pahorjevo politično zapuščino.

»Borut Pahor je solidno opravljal povezovalno vlogo v slovenski politiki in bil pri uresničevanju želje, da bi bil predsednik vseh državljank in državljanov, uspešen, kolikor je bilo to v večinoma razgretem ozračju pač mogoče,« meni politični analitik in zgodovinar dr. Aleš Maver. O Pahorju meni, da je ena redkih poudarjeno sredinskih figur v našem političnem prostoru. V tradicionalno na levo nagnjenem slovenskem volilnem telesu pa da je morda hitro obveljal za 'desnega' predsednika.