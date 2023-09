Ponovitev razpisov za direktorje na RTV Slovenija?

Kot so sporočili z RTV, je na razpis za direktorja TV Slovenija prispelo šest prijav, za delovno mesto direktorja Radia Slovenija štiri prijave, za delovno mesto direktorja za digitalne vsebine pa so prispele tri.

A kot je najprej poročal N1, je razpisna komisija včeraj ugotovila, da je med vsemi prispelimi prijavami popolna zgolj ena, in sicer prijava nekdanje direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak, ki pa tokrat kandidira za mesto direktorice MMC. Preostali menda niso priložili originalnega oziroma overjenega potrdila o izobrazbi, pač pa le fotokopijo. Kaj bo sledilo, še ni povsem jasno, a vsaj razpisa za direktorja TV in Radia Slovenija bodo najverjetneje ponovili. Uprava, ki jo vodi Zvezdan Martić, je za zdaj sporočila le, da se v delo razpisne komisije ne vpleta, sama pa deluje po načelu glasovanja. »Soglasje k imenovanju predlaganega kandidata pa morajo dati tudi Svetniki RTV Slovenija,« so zapisali.