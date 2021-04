Ponovno množični protest kolesarjev proti vladi

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Plakate, ki opozarjajo na fašizem, je policija takoj odstranila. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Leto dni po prvem kolesarskem protestu so se tudi danes oglasili kolesarski zvonci v znak protesta proti ravnanjem oblasti, s katerimi se ne strinjajo. »Protestno gibanje je bilo v zadnjem letu eden izmed ključnih kritičnih glasov v državi, držalo je ogledalo represivni oblasti,« so med drugim prepričani v protestni ljudski skupščini.V Ljubljani so se kolesarji najprej v krogu vozili po Trgu republike, nato pa se podali po ljubljanskih ulicah, mimo vlade, policije in do Prešernovega trga.Na vrata vlade so ob zvokih skladbe Svoboda raperja Zlatka nalepili plakat, na katerem so zapisani »zgodnji opozorilni znaki fašizma«. Plakate je policija takoj odstranila. Podobno se je zgodilo na sedežu policije v Štefanovi ulici.Med omenjenimi znaki so nacionalizem, preziranje človekovih pravic, stalno iskanje krivcev za svoje napake, pa tudi kontrola množičnih medijev, preziranje intelektualcev in umetnosti ter obsedenost z zločini in kaznovanjem.Iz protestne ljudske skupščine, ki se je oblikovala v prvem valu množičnih protestov, so pred večernim dogajanjem sporočili, da se »kolesarske akcije« sicer v različnih oblikah kontinuirano izvajajo že 52 petkov in nemalokrat tudi ob drugih dnevih. Danes so po njihovih besedah potekale v več slovenskih krajih.Padca vlade, proti kateri je bila uperjena ena od osti protestnikov, niso dosegli, jim je pa uspelo doseči drug osrednji cilj, ki je krepitev civilne družbe. Ta se po njihovih besedah kaže v skupnih bojih na področju kulture, svobode medijev, pravicah delavcev ter dijakov in študentov, na okoljskem in na mnogih drugih področjih. »Vedno bolj smo povezani in 'zavezništvo civilne družbe' je z vsakim tednom širše,« so sporočili.Ob tem pa so izpostavili, da to, da jim pritrdilo tudi ustavno sodišče in da prihaja do ustavljanja postopkov proti dijakom, ki so protestirali za odprtje šol, izkazuje, »da protestno delovanje v teh razmerah ni le legitimno, temveč tudi nujno«.Prepričani so, da se vlada boji lastnega ljudstva, pa tudi, da je povsem izgubila njegovo zaupanje. Zato napovedujejo vnovično stopnjevanje protestov. Enega napovedujejo tudi za 27. april ob 17. uri na Prešernovem trgu.