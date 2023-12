Popoldne sneg do nižin, previdno v prometu

Ponoči je predvsem na severozahodu obilneje deževalo, zjutraj pa so padavine zajele vso Slovenijo. Sredi dneva se bo meja sneženja od severa predvidoma začela spuščati. Popoldne bo dež ponekod prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer okrepljena burja. Ob prehodu fronte se bo hladilo, dnevne temperature bodo na severu od -2 do 2, drugod od 5 do 12 stopinj.

Ob ponovni krepitvi padavin se bo naraščanje rek nadaljevalo, posamezne reke na območju severozahodne in severne Slovenije lahko tudi poplavijo. Agencija RS za okolje (Arso) je za Gorenjsko izdala oranžno opozorilo pred poplavami. Zaradi velike predhodne namočenosti lahko poplavi tudi padavinska in zaledna voda. Močneje bosta narasli tudi reki Sava in Drava. Pretok Drave na meji z Avstrijo bo jutri zjutraj predvidoma okoli 1100 kubičnih metrov na sekundo, ob tem lahko na izpostavljenih mestih poplavi, navaja hidrološko poročila Arsa.

Geološki zavod Slovenije opozarja, da bo do nedelje zaradi napovedanih povečanih padavin obstaja povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v zahodnem delu Slovenije.

Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala opozorilo pred nevarnostjo snežnih plazov, predvsem v visokogorju Julijskih Alp. Nad nadmorsko višino 2000 metrov je nevarnost plazov zmerna, drugod pa majhna.

AVP poziva k previdnosti v prometu

Ker se bo po napovedih vremenoslovcev meja sneženja sredi dneva od severa začela spuščati, popoldne pa bo dež ponekod prešel v sneg do nižin, Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) poudarja, da se je treba na spremenjene vozne okoliščine pripraviti, prav tako je treba pripraviti vozilo, ter poziva k previdnosti pri vožnji.

Tehnika zaviranja je na mokrem, zasneženem ali poledenelem cestišču drugačna in terja še posebno previdnost. Ob upoštevanju praktičnih nasvetov za varno vožnjo, s prilagojeno tehniko vožnje in z ustrezno pripravo vozila bodo vozniki lahko na cilj prišli varneje, so v sporočilu za javnost poudarili pri AVP.

Agencija priporoča tudi povečanje varnostne razdalje ter opozarja na skrb za ustrezno bočno razdaljo ob prehitevanju pešcev, kolesarjev ali voznikov električnih skirojev. Ti pa naj poskrbijo za dobro vidnost, nošenje odsevnikov ali odsevnih površin na oblačilih ali obutvi. Vidnost, previdnost, upoštevanje predpisov in cestnih razmer lahko zagotovijo varnejše poti za vse, tudi v manj ugodnih vremenskih pogojih.

Voznikom pri AVP svetujejo, naj preverijo tudi informacije o stanju na cestah, preden se odpravijo na pot, prav tako naj pred potjo očistijo vozilo, če je zasneženo ali ima zaledenela stekla. Vožnja v jesenskih in zimskih razmerah, še posebej po spolzkem, poledenelem ali zasneženem vozišču, je praviloma zahtevnejša in od voznika terja veliko večjo osredotočenost na vožnjo.

»Ne pozabite na osnove: dosledna uporaba varnostnih pasov, trezen voznik, osredotočenost na vožnjo brez distrakcij mobilnega telefona in multimedije ter prilagojena hitrost in tehnika vožnje. Naše ceste bodo tako varnejše za vse udeležence v prometu,« so še zapisali pri AVP.