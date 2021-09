Popovič bi moral pridobiti petino Koprčanov

V nadaljevanju preberite:



»Čeprav bi lahko sodeloval kot Lista Aleša Bržana, ne nameravam nastopiti v dvojni vlogi,« pravi koprski župan Aleš Bržan. Koprska občina namreč zaradi omejitev, ki jih zahteva ustavno sodišče, ne bo sodelovala v referendumski kampanji. Zato pa je z iniciativo Parka ne damo že zelo dejaven nekdanji župan Boris Popovič.

Občina mora biti nevtralna

Območje ob Ferrarski cesti, poznano kot Toncity, ki bo predmet referendumskega odločanja. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Vključilo se bo šest organizacij

»Čeprav bi lahko sodeloval kot Lista Aleša Bržana, ne nameravam nastopiti v dvojni vlogi,« pravi koprski župan. Koprska občina namreč zaradi omejitev, ki jih zahteva ustavno sodišče, ne bo sodelovala v referendumski kampanji. Zato pa je z iniciativo Parka ne damo že zelo dejaven nekdanji župan. Kot pobudnik referenduma bo uspešen, če ga bo proti sedanjemu občinskemu odloku za območje Toncityja - oziroma dela urbanega središča Barka - podprla petina vseh občanov.Predmet referendumskega odločanja, ki bo 10. oktobra, bo 5,5 hektara veliko območje ob Ferrarski cesti v Kopru, ki ga imajo prek svojih podjetij v lastiinter skupina NLB. V županskem mandatu Borisa Popoviča je koprski občinski svet za ta zemljišča sprejel odlok o vzpostavitvi parkovnih površin. Lastniki parcel, ki se s tem niso strinjali, so ubrali sodno pot. Mandarić z ustavno pobudo ni uspel, upravni spor, ki ga je sprožila skupina NLB, pa še ni končan. Aleš Bržan je že ob nastopu županske funkcije napovedal, da bo parkovno ureditev razveljavil, pri čemer je z lastniki zemljišč dosegel tudi dogovor o zmanjšanju načrtovanega gradbenega projekta, ki predvideva obsežno pozidavo. S prvotnimi načrti pa se je pred več kot desetletjem strinjal takratni župan Popovič, ki je dal soglasje za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo soseske in garažne hiše.»Znašli smo se v precej zapletenem položaju. Uradno tolmačenje ustavne odločbe v primeru preteklega referenduma o drugem tiru poudarja nevtralen odnos oblastnih organov v referendumski kampanji, zato občina pri tem ne sodeluje. Ostali pa smo brez odgovora na vprašanje, kako potem zagovarjati svoja stališča in vplivati na volivce,« je na težave zaradi pasivne drže občine med kampanjo obrazložil Bržan. Popovič bo kot pobudnik referenduma uspel, če bo proti občinskemu odloku o uveljavitvi prostorskih aktov na delu območja »urbanega središča Barka« glasovalo vsaj 8516 ljudi – kar je 20 odstotkov vseh volivcev v koprski občini. Njegova iniciativa Parka ne damo je na družbenih omrežjih objavila prikaz ureditve tega območja, ki poleg novih parkovnih in vodnih površin, predvideva tudi več kot 300 metrov visoko stolpnico, med koprskim pristaniščem in starim mestnim jedrom pa bi vkopali kanal.Kaj se bo zgodilo, če Popovič z referendumom uspe, Bržan ne želi napovedovati. Zagotavlja pa, da tam parka nikoli ne bo, saj imajo investitorji še vedno veljavno gradbeno dovoljenje. Po dogovoru, ki ga je občina pod njegovim vodstvom sklenila z lastniki zemljišč, bi parkovne površine obsegale 40 odstotkov površin in bi skupaj z načrtovano javno infrastrukturo predstavljala širitev koprskega urbanega območja, obenem pa tudi zeleno povezavo s Škocjanskim zatokom. V referendumski kampanji bo sodelovalo šest organizacij, in sicer civilna iniciativa Mladi za stanovanja, Zavod za zadeve, dejavnost stikov z javnostjo, Elta, MM Investicije, Koper je naš in civilna iniciativa Parka ne damo. V skupini NLB, ki so lastniki slabe polovice zemljišča, pa v referendumski kampanji ne bodo sodelovali. Kot povedo, si želijo zgraditi sodobno sosesko, vendar podpirajo, da občani Kopra sami povedo, česa si na tem zemljišču želijo,