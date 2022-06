Porabo energije prepolovili s poceni in preprostimi prijemi

V nadaljevanju preberite:

Za vidne energetske in posledično tudi finančne prihranke v energetsko ne najbolj učinkovitih stavbah niso potrebne velike naložbe, je prepričan Matej Rigelnik, direktor nepremičninske družbe Equinox, ki za svoje delničarje med drugim upravlja Delovo stolpnico.

Dobro poznavanje delovanja stavbe je temelj, na katerem upravnik lahko začne graditi strategijo za varčevanje s toploto, hladom in elektriko. Matej Rigelnik nam je zaupal, da v Delovi stolpnici do potankosti pozna sistem ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, spoznal ga je tako rekoč od ventila do ventila. »Z zelo preprostimi ukrepi, ki so jih verjetno poznali že v rajnki Jugoslaviji, in praktično brez finančnega vložka smo porabo energije prepolovili in še je prostor za zmanjšanje,« je povedal.