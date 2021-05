Portoroški turizem se prebuja

V nadaljevanju preberite:

»Iz enega konca tedna v drugega je opazno več turistov, prevladujejo domači gostje, a so tudi tuji. Zasebne sobe so že zelo dobro zasedene, ta teden se odpira tudi večina portoroških hotelov,« opiše turistični utrip v piranski občini Aleksander Valentin, direktor portoroškega turističnega združenja. Na drugi strani pa je skupina obmejnih prebivalcev, ki vsak dan prečkajo slovensko-hrvaško mejo, zelo nezadovoljna zaradi mejnih zastojev. Spisali so peticijo in jo predali občini.



Prvi hotel v piranski občini, ki je odprl vrata, je največji med vsemi, Histrion. V skladu z veljavnimi zaščitnimi ukrepi je gostom na voljo le polovica od siceršnjih 276 sob. »Do petka nameravamo odpreti tudi vse preostale naše kapacitete v slovenski Istri,« je napovedala Ana Praprotnik, predstavnica Save Turizma, pod katero spadajo Hoteli Bernardin s strunjansko Salinero in kampom v Luciji.