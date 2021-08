Pošiljk je za 40 odstotkov manj, priliva v blagajno več

V nadaljevanju preberite:

Mesec in pol je, odkar je bil z evropsko regulativo v državah članicah uveden DDV na vse blago iz tretjih držav, in ne več le na tisto v vrednosti nad 22 evrov. Kakšen je izkupiček in kako se bodo navade potrošnikov spremenile, je težko natančno napovedati. Kot ocenjujejo na ministrstvu za finance, bo ob predpostavki, »da se na leto uvozi približno 4,5 milijona pošiljk, da jih je 95 odstotkov v vrednosti do 22 evrov, njihova povprečna vrednost pa je deset evrov, dodatno pobranega za 9,4 milijona evrov DDV na leto«. Na Pošti Slovenije, kjer imajo v tem obdobju od 30 do 40 odstotkov manj pošiljk iz Kitajske (veliko blaga zdaj prispe tudi iz drugih držav, kjer imajo kitajski trgovci izpostave, julij pa je že tradicionalno slab mesec za spletne nakupe), poudarjajo, da imajo zaradi nove regulative veliko več dela, saj morajo za vsako pošiljko opraviti carinske postopke.