Poškodbe se nikoli povsem ne pozdravijo

Policisti tudi pred letošnjimi božično-novoletnimi prazniki opozarjajo na varno in uvidevno uporabo pirotehnike, s čimer želijo zmanjšati tako število telesnih poškodb kot kršitev. »Če se jim že ne morete upreti, pirotehnične izdelke uporabljajte vsaj previdno in odgovorno. To pomeni tako, da pri tem ne boste ogroženi ter da ne boste ogrožali in motili drugih,« so pozvali na današnji novinarski konferenci, ki so jo pripravili skupaj z UKC Maribor.

Polovica kršiteljev, ki jih je lani obravnavala policija, je bilo mladoletnih, zato otroke in starše pozivajo, naj se uporabi pirotehnike izognejo. »Želim si, da nihče od zaposlenih in staršev nikoli več ne doživi tega prvega krika, ko starš izve, kaj se je otroku zgodilo, in da ta otrok nikoli več ne bo imel enakega življenja,« je dejal zdravnik Metin Omerović iz urgentnega centra UKC Maribor. Pri tem je opozoril na nevarnost pirotehnike in naraščanje števila poškodb.

Specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Bojan Šparaš pa je dejal, da je pirotehnika povsem nepotrebna. Za nameček se poškodbe, ki lahko nastanejo pri uporabi, nikoli povsem ne pozdravijo. »Čeprav so določena pirotehnična sredstva dovoljena, bi vam rad povedal, da tisti bolniki, ki so težje poškodovani in se nikoli ne vrnejo v prvotno stanje, obžalujejo, da pirotehnični izdelki niso bili strožje prepovedani.«

Petarde prepovedane

Poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in podobno, najpogosteje nastanejo zaradi eksperimentiranja s pirotehničnimi snovmi, neodgovornosti posameznika in neupoštevanja navodil proizvajalca, so še opozorili, nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehnike, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, pa moti tudi živali in onesnažuje okolje.

Pri nas je pirotehnične izdelke kategorije F1 dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, in še to samo starejšim od 14 let. Uporabljati jih je dovoljeno samo od 26. decembra do vključno 1. januarja, otroci morajo biti pri tem pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena, so še opozorili.

Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost.

Zaradi kršitev zakonskih določb o uporabi pirotehnike lahko posamezniku izrečejo globo v razponu od 400 do 1200 evrov ter mu zasežejo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova last.