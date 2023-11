Poskok v zaznavi medvrstniškega nasilja

V nadaljevanju preberite:

Odnosi s prijatelji in vrstniki so med temami, ki otrokom in mladim povzročajo največ izzivov in skrbi, kažejo statistike TOM telefona, ki je ravno včeraj, ob svetovnem dnevu otroka, praznoval 33. obletnico delovanja. Predvsem zadnjih nekaj let opažajo povečanje števila klicateljev, ki jih obremenjuje medvrstniško nasilje. Kako sodelovati za učinkovitejše zmanjševanje nasilja med mladimi, so se na posvetu v organizaciji Mirovnega inštituta in Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) spraševali strokovnjaki različnih področij, ki se s tem srečujejo.

TOM telefon, ki že 33 let posluša najrazličnejša vprašanja, dileme ter stiske otrok in mladostnikov, je letos, po besedah Darje Groznik, predsednice ZPMS, zaznal za 23 odstotkov več medvrstniškega nasilja kot v istem obdobju lani. »Vsak 15. stik je poročal o medvrstniškem nasilju, v zvezi s tem se na telefon v enaki meri obračajo dečki in deklice, najpogosteje je navzoče v starostni skupini od 13 do 15 let,« je nanizala Darja Groznik, ki opozarja, da vrstniško nasilje negativno vpliva na zdravje otrok, kar mladi ugotavljajo tudi v zadnjih dveh letih otroškega parlamenta. Med rešitvami, ki jih navajajo, je uvedba posebnih učnih ur, pri katerih bi se pogovarjali, kako se odzvati, kako pomagati žrtvi, kako prepoznati, kaj je prav in kaj ne.