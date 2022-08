Poskrbeli za precepljenost, pozabili na prezračevanje

V nadaljevanju preberite:

Kot pravi dr. Dušan Keber, je veliko vprašanje, ali imajo starejši ventilacijski sistemi, ki jih ima večina stavb, vgrajene dovolj goste filtre, da bi polovili delce, manjše od pet mikronov pa vse do delca mikrona: »Upravitelji domov starejših občanov in sploh vseh zgradb s sistemskim prezračevanjem bi morali s pomočjo strokovnjakov ugotoviti, ali je njihovo prezračevanje v resnici ustrezno in če ni, ali ga je mogoče dograditi. Mislim, da v večini primerov ni.«

Dr. Keber je zato kritičen tudi do NIJZ, ker države v času epidemije ni zavezal, naj uredi prezračevanje v najbolj izpostavljenih javnih zgradbah – vrtcih, šolah, DSOjih - niti ni bilo takšnih navodil deležno gospodarstvo: »Nihče v tej državi, ki dela v javnem ali zasebnem sektorju, se ne čuti zavezanega, da mora v zvezi s prezračevanjem karkoli storiti. Zadnja navodila pod novo oblastjo so podobna zaklinjanju, da državljanov k ničemer ne bodo zavezovala. Ohlapna priporočila so bolj podobna opravičevanju za nekatere neprimerne in represivne ukrepe pod prejšnjo vlado kot navodilom in ne vlivajo upanja, da jih bodo ljudje upoštevali.«