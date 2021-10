Poskus utrjevanja oblasti z represijo

V nadaljevanju preberite:

Še vedno odmeva oster odziv policije na torkove proteste, hkrati pa to postaja politično vprašanje. Medtem ko je opozicija napovedala sklic izredne seje zaradi kaosa v državi, politizacije policije in prekomerne uporabe sile nad državljani, se postavlja vprašanje, ali je policijsko nasilje nad protestniki in nasploh povečana represija, v katero se zateka vlada, strategija, da se z ustvarjanjem izrednih razmer ob politični polarizaciji in blokiranem državnem zboru manjšinska vlada sploh prebije do rednih volitev.

Če bo vlada nadaljevala stopnjevanje represije proti sredinim protestnikom in mogoče tudi proti petkovim, potem kaže, tako tako sociolog dr. Gorazd Kovačič, da se je vlada odločila, da hoče ustvariti razloge, zaradi katerih se ji bo zdelo, da ima pravico razglasiti tudi izredne razmere. Tak razvoj dogodkov pa bi bil skrajno nevaren.