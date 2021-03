Poskusna preverjanja na daljavo že čez dobra dva tedna

Smiselnost?

Ravnatelji so predstavnikom Državnega izpitnega centra (RIC) včeraj zaman pojasnjevali, zakaj je izvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v tem šolskem letu nesmiselna. NPZ bo, poskusno ga bodo na daljavo izvedli že konec meseca, predvidoma od 23. do 25. marca. Kako konkretno naj bi NPZ izpeljali, bodo predstavniki ministrstva za izobraževanje in RIC pojasnili prihodnji teden.NPZ je lani odpadel, ko otrok ni bilo v šolo dva meseca, letos jih ni bilo štiri mesece, vendar so z ministrstva šolam že februarja sporočili, da NPZ letos zagotovo bo: »Prepričani smo, da šolski sistem na vseh ravneh, še zlasti po dolgi izvedbi pouka na daljavo in neizvedbi NPZ v lanskem šolskem letu zaradi posebnih razmer, nujno potrebuje primerljivo in objektivno povratno informacijo o tem, kako učenci dosegajo v učnih načrtih postavljene cilje in standarde znanja in kolikšne so razlike med učenci v doseganju teh standardov.«Poskusni NPZ bodo izpeljali na daljavo, ministrstvo je po naših informacijah za to že kupilo licence, a njihovo število ne omogoča, da bi teste hkrati pisali vsi učenci. Vsekakor jih bodo pisali prek računalnika, ni pa znano, ali jih bodo pisali v šolah ali na daljavo od doma. Ravnatelji so opozorili, da v šolah računalnikov nimajo dovolj, doma pa so vprašljive internetne povezave in seveda vprašanje, ali bodo učenci resnično pisali sami. Letos bi moralo NPZ opravljati 18.956 devetošolcev, 21.735 šestošolcev in 5713 tretješolcev.Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje dejal, da so predstavnikom RIC povedali, da NPZ v tem šolskem letu nima smisla, a ne pričakuje, da jih bodo upoštevali: »Na vsak način hočejo izvesti NPZ. Ravnatelji sicer menimo, da letošnja generacija ob vseh nenormalnostih res ne potrebuje še tega. Pravzaprav je to zadnje, kar potrebuje. Še pred kratkim so nam razlagali, da s tem ne bodo preverjali, kakšno je stanje po šolanju na daljavo, zdaj pa pravijo, da bodo z NPZ ugotavljali prav to. Kar je čisti nesmisel, ker NPZ že v običajnih letih, ko ni šole na daljavo, ne da relevantnih rezultatov. Najpomembnejše vprašanje pa je, kako bodo lahko karkoli preverjali, če je zavod za šolstvo že lani dal navodilo, da naj učitelji sami presodijo, katere vsebine bodo obdelali. Kako lahko vedo, da so vsi učitelji po državi iste vsebine prepoznali kot ključne in jih predelali? Kako bodo ti rezultati potem verodostojni?«Ravnateljica OŠ Danile Kumarprav tako meni, da je izvedba na daljavo čisti nesmisel: »Če bi hoteli primerjati, kakšno je znanje po šolanju na daljavo, je treba imeti podatke o obstoječem stanju. Tega pa nimamo, ker takega načina NPZ in testov, ki naj bi bili prilagojeni, še nikoli nismo imeli. Če bi res hoteli primerjati, bi bilo najbolj elegantno, da bi vzeli kakšen NPZ, ki so ga učenci v preteklosti že pisali, in bi potem primerjali. Delati kakršne koli analize po tem popolnoma novem, nepreverjenem načinu, je nesmisel. Da sploh ne omenjam, da bomo izgubljali dragoceni čas. Štiri mesece otrok ni bilo v šolo, to je za otroke bistveno daljše obdobje kot za odrasle. Zato se sprašujem, kakšen je dejanski namen NPZ v tem šolskem letu.«