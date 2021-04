Poslanca SNS Janija Ivanušo ustavili opitega, odstopil ne bo

Vodja poslancev SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je potrdil, da je policija konec tedna v Ormožu ustavila poslanca SNS Janija Ivanušo, ki je vozil pod vplivom alkohola. Po Jelinčičevi oceni je šlo za zasedo in maščevanje komandirja policijske postaje Ormož, ki mu je poslanec pred nekaj meseci postavil poslansko vprašanje v zvezi z njegovim delom.



Kot je Jelinčič dejal za STA, je poslanec nameraval le umakniti avto s prireditvenega prostora ter se zatem s taksijem odpeljati domov. Takoj na križišču ga je po Jelinčičevih navedbah čakala policija. Alkotest je pokazal, da je Ivanuša pod vplivom alkohola, dobil je kazenske točke in bo plačal kazen, je še pojasnil prvak SNS.



Prepričan je, da je šlo za zasedo, enako kot so po njegovem mnenju policisti pred nekaj leti ustavili tedanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja.



Poslanec Ivanuša ne bo odstopil. »Če bi kdo moral odstopiti, bi moralo odstopiti pol poslancev SD, SAB in še kje, ker so naredili celo vrsto škodljivih dejanj za državo,« je še dodal Jelinčič.

O dogodku je danes prvi poročal spletni Večer.

