Poslance opozicije močno razburja koncept teritorialne obrambe

V nadaljevanju preberite:

Zadnjo epizodo izvolitve 15. slovenske vlade, ki jo vodi Robert Golob, je pretresala nova fronta med koalicijo in opozicijo. Gre za napoved vrnitve k teritorialni obrambi, ki jo je skoval dvojec Marjan Šarec – Damir Črnčec.

Ob robu včerajšnje seje je najbolj odmevalo njegovo imenovanje, s katerim se je strinjal tudi predsednik vlade. V preteklosti je Črnčecu najbolj nasprotovala stranka Levica, ki je zdaj del vladajoče koalicije. Koordinator Levice Luka Mesec je včeraj močno ublažil in relativiziral nasprotovanje: »Vsak minister je sam odgovoren za svoj resor.« S konceptom teritorialne obrambe, ki ga razvijata Črnčec in Šarec, po naših informacijah nima težav stranka Levica, slabše so koncept sprejeli v SD.