Poslanci v potrjevanje kandidatke za kmetijsko ministrico

Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o imenovanju Mateje Čalušić za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če ji bodo prižgali zeleno luč, bo na čelu kmetijskega resorja nasledila lansko jesen razrešeno Ireno Šinko.

Ministrska kandidatka je v sredo prestala zaslišanje pred odborom DZ za kmetijstvo, kjer je med ključnimi nalogami izpostavila zagotavljanje kmetijske in prehranske varnosti. Kot je dejala, se bo zavzemala za trajnostne oblike kmetovanja ter za to, da bo poklic kmeta dobil večji pomen in postal bolj privlačen, predvsem za mlade.

Kandidatka za ministrico, sicer aktualna poslanka Svobode, je do izvolitve v DZ delovne izkušnje nabirala kot administratorka in vodja lokala ter kot svetovalka za fitofarmacevtska sredstva. Po izobrazbi je inženirka agronomije in hortikulture, specializirana kot kvalificirana svetovalka s področja varstva kmetijskih rastlin.

V primeru potrditve nove ministrice bo ministrska ekipa predsednika vlade Roberta Goloba po več menjavah v vladnih vrstah prvič od oktobra lani znova popolnjena.

Premier je kandidata za izpraznjeno mesto na čelu kmetijskega resorja iskal po tistem, ko je po izgubi zaupanja državnemu zboru oktobra lani predlagal razrešitev tedanje ministrice Šinko. V tem času je ministrstvo začasno vodil obrambni minister Marjan Šarec.

Odločanje o imenovanju Čalušić je edina točka dnevnega reda današnje seje.