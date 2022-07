Poslanec bi vodni top posodil gasilcem, a ti ga ne potrebujejo

V Sloveniji in po celotni Evropi se zaradi suše in vročine širijo požari. Obsežen požar na Goriškem Krasu jim je uspelo zajeziti, požar so pomagali gasiti tudi helikopterji iz zraka. Pri tem je Jonas Žnidaršič, poslanec Socialnih demokratov, na ministrico na notranje zadeve poslal pobudo, da bi policisti vodni top posodili Gasilski zvezi Slovenije.

»Nekatere države EU se poslužujejo nekaterih dobrih praks pri gašenju požarov, med njimi uporabljajo tudi policijske vodne topove. Tako, recimo, sosednja Hrvaška, kjer je policijski top pomagal gasiti požarišče ob velikem požaru v Dalmaciji. Policijski vodni top je namreč tudi varnostno ustrezen z vidika zaščite voznika in upravljavcev topa. Prav tako ima tudi velik rezervoar za vodo,« so ob pobudi zapisali iz poslanske skupine Socialnih demokratov.

Na podlagi tega Žnidaršič predlaga, da Slovenija ponudi na razpolago vsa razpoložljiva sredstva, ki bi lahko pomagala pri gašenju požarov, zato na pristojno ministrstvo podaja pobudo, »da se po vzoru Hrvaške in drugih držav vodni top slovenske policije čim prej da na razpolago Gasilski zvezi Slovenije za pomoč pri gašenju požarov v Sloveniji«.

Požar na Goriškem Krasu. FOTO: Ervin Čurlič/Regijski štab CZ za severno Primorsko

Gasilska zveza Slovenije: Vodnega topa trenutno ne potrebujemo

Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, je za Delo dejal, da za zdaj vodnega topa ne potrebujejo. »Na srečo imamo toliko gasilskih društev in toliko gasilskih vozil, da to ni potrebno. V časih, ko bi ga policija pripeljala, ponavadi že sami vse uredimo. Če bi bilo res nujno, potem že, vendar v trenutni situaciji ne potrebujemo vodnega topa. Če bi, recimo, potrebovali večje količine vode, potem bi lahko napisali sporazum, da pokličemo policiste, naj nam pripeljejo vodo, vendar mora vodni top nekdo upravljati, policisti pa tudi niso usposobljeni za gašenje. Kvečjemu lahko pripeljejo vodo, da z njo oskrbujemo naša vozila, torej so zgolj dodatna pomoč.«