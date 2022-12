Poslanec Props: Izgubljanje energije za razdvajanje ne koristi nikomur

Na božični večer pred 81 leti je na Tisju v občini Šmartno pri Litiji potekala bitka, v kateri so se partizani, pod vodstvom legendarnega komandanta Franca Rozmana Staneta, spopadli z nemškim okupatorjem. V spomin na ta dogodek, ki je takrat odmeval v bližnji in daljni okolici, je množici zbranim spregovoril poslanec državnega zbora in šmarski občan Franci Props.

Sporočilo Tisja je pretresljivo, a jasno. Vsi, ki so bili v tej bitki udeleženi na strani partizanov Drugega štajerskega bataljona, ki so ga vodili Franc Rozman Stane, Dušan Kveder Tomaž in Peter Stante Skala in še posebej domačini, si zaslužijo globoko spoštovanje, je prepričan Props. Gledano iz takratnega zornega kota je bil upor brezupno dejanje. Toda neizbežen spopad in prizadejane izgube nemški vojski, pod katero so takrat ječali številčnejši evropski narodi, je bila velika spodbuda ljudem, da je upor mogoč, nemški škorenj pa da ni nepremagljiv. V bitki so izgubili življenje štirje partizani. S požigi domačij se je okupator kruto znesel nad nedolžnim prebivalstvom.

Prireditev na Tisju tradicionalno poteka 24. decembra. FOTO: Lado Zupančič

»Zato smo mi vsi, na prvem mestu pa politika, pri svojih ravnanjih sedaj in v prihodnje, dolžni imeti pred očmi žrtve in junaštvo naših prednikov. Upor, v katerem so pokazali, da jih ni mogoče zlomiti in podjarmiti, je velika zadolžnica za nas in za prihodnje rodove. To, kako so takrat znali s sodelovanjem in pogledom naprej premagovati nemogoče in za današnji čas, nepredstavljive ovire, nam naj bo vodilo,« je dejal Props. Po njegovem bi nam to moralo odpreti oči, ko se danes srečujemo z vedno novimi poskusi razdvajanja in gledanja na človeka le kot na številko. Pomaga naj nam, da se spet zavemo sebe, naše samobitnosti in se ne pustimo podjarmiti sodobnim oblikam nadvlade, je prepričan Props.

Z lažnimi novicami do nadvlade

»Za nadvladovanje se danes uporablja drugačne načine kot nekoč. Ta orožja so lažne novice, izkrivljanje zgodovinskih dejstev, spravljanje ljudi v vse vrste odvisnosti, tako v ekonomskem kot v psihičnem in fizičnem smislu,« je prepričan Props. Po njegovem bi bilo treba ozavestiti, da izgubljanje energije za razdvajanje ne koristi nikomur. Koristi le tistim, ki te pritlehne pristope in metode vedno znova uporabljajo zato, da nas poizkušajo spreti med seboj. To pa počnejo zato, da ostajajo na političnem prizorišču. Politiko izrabljajo za lastne koristi, ne pa zato, da bi urejali družbene razmere v korist vseh prebivalcev Slovenije, je prepričan Props. Slovesnosti sta se udeležila tudi župana šmarske in litijske občine, Blaž Izlakar in Franci Rokavec.