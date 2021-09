Posledice majhnega vlaganja bomo čutili prepozno

V nadaljevanju preberite:

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v včeraj objavljenem zborniku Pogled na izobraževanje 2021 ugotavlja, da ima Slovenija večjo vključenost v vrtce, kot je povprečje OECD, imamo manj odraslih brez srednješolske izobrazbe, hkrati pa so naši vzgojitelji in učitelji v povprečju slabše plačani, namenjamo tudi manj izdatkov za delovanje izobraževalnih ustanov od osnovne ravni do visokošolske v deležu BDP, kot je povprečje OECD. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pravi, da na to opozarjajo že leta, a se nič ne spremeni. Še več, odstotek od leta 2005, ko smo za izobraževanje namenili več od povprečja OECD, vztrajno pada.