Minister za zdravje: Kdaj bodo cepljeni zaposleni v šolstvu, se ne ve

Prednostne skupine za cepljenje: Zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ

in Osebe, stare 80 let in več

Osebe, stare 75 let in več

Osebe, stare 70 let in več in posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost (osebni zdravnik ima glede tega odločilno vlogo – na podlagi poznavanja pacienta lahko v to skupino uvrsti vsakogar)

Diplomati in drugi uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve in drugih ministrstev, ki potujejo v tujino zaradi predsedovanja ali opravljajo nujno službo v tujini ali predstavniki Slovenske vojske, ki so na misijah

Osebe, stare 65 let in več

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju, poslanci državnega zbora, državni svetniki, predstavniki vlade in ustavnega sodišča

Kronični bolniki, stari od 18 do 64 let

Osebe, stare 60 let in več

Zaposleni iz kritične infrastrukture

Preostalo prebivalstvo

Minister za zdravjejena vladni novinarski konferencipredstavil posodobljeno strategijo cepljenja proti covidu-19, ki jo je vlada sprejela v ponedeljek zvečer. Strategija je objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje Vlada je strategijo posodobila zaradi novih okoliščin, povezanih s potekom cepljenja. Osnovni cilji strategije so zmanjšati umrljivost zaradi covida-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem, omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi, socialno življenje in preostale dejavnosti, ki so zaradi epidemije omejene.Spomnimo, strategija je bila nazadnje posodobljena pred slabim mesecem dni, ko so bile določene prednostne skupine ljudi za cepljenje . V zdaj posodobljeni strategiji so na novo oziroma podrobneje opredeljeni prednostne skupine za cepljenje in nekatera nova cepilna mesta za izvajanje cepljenja. Prav tako je opredeljena možnost shranjevanja cepiv, ki ta trenutek še čakajo na zaključek postopka registracije Evropske agencije za zdravila (Ema), so v ponedeljkovem sporočilu za javnost pojasnili na vladi.Po oceni vlade je treba najprej cepiti tiste skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi bolezni covid-19, in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, 60 odstotkov oziroma 1,2 milijona prebivalcev.Minister za zdravje je v uvodu predstavil opravljeno delo v preteklem tednu. Sestal se je s predstavniki ZZZS in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije z namenom nove evalvacije cen covid pacientov. Spomnimo, da zdaj covid pacient dnevno stane osem tisoč evrov.Poleg tega je minister prevetril strokovno svetovalno skupino, ki jo po novem vodi zdravnica. Minister je dejal, da so vsi člani svetovalne skupine – sedanji in nekdanji, izjemni strokovnjaki. S tistimi, ki jih zdaj ni več v skupini () ne zaključujejo sodelovanja, pač pa minister z njimi računa na drugih področjih.Na pomisleke, zakaj je v strokovni skupini sociologinja, nekdaj zaposlena v ljubljanskem kliničnem centru kot predstavnica za stike z javnostjo in na ministrstvu za zdravje kot vodja kabineta, zdaj pa je na NIJZ, je Poklukar odgovoril, da je pomembno, da v taki skupini združimo čim večji nabor strokovnjakov – najboljše strokovnjake: »Infektologi, mikrobiologi, epidemiologi in sociologi zavzamejo celoto in podajo najboljše predloge za učinkovito obvladovanje epidemije.«Glede vrnitvev skupino je minister sklenil, da gre za velikega strokovnjaka na svojem področju, ki ga skupina ta trenutek nujno potrebuje.Cepljenje je najučinkovitejši javnozdravstveni ukrep za preprečevanje nalezljivih bolezni, je v nadaljevanju poudaril minister. »To smo videli že v preteklosti, ko smo se bojevali s črnimi kozami in davico. Čeprav je to že desetletja daleč, se vsakdo lahko sprehodi po slovenskih pokopališčih in spozna, kako visok davek so terjale omenjene bolezni.«Z včeraj dopolnjeno nacionalno strategijo cepljenja je določenih 61 cepilnih centrov; 13 v bolnišnicah, kjer se cepijo zdravstveni delavci in določeni pacienti iz skupine kroničnih bolnikov. Strategija vsebuje tudi cepilni center, kot je vojaška zdravstvena enota, in cepilni center na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki tudi skrbi za shranjevanje in distribucijo cepiva. Prednostne skupine za cepljenje ostajajo enake kot doslej, dodane pa so še nekatere kategorije.Cepivo AstraZenece je zaradi pomanjkanja podatkov za zdaj namenjeno ljudem, starim od 18 do 64 let. To cepivo pa se lahko uporabi pri starostnikih, ki so zaradi slabše pokretnosti vezani na dom. Se pa lahko – po zadnji študiji – za cepljenje starostnikov s slabšo pokretnostjo uporablja tudi Pfizerjevo cepivo, je dejal minister.Glede omejenih količin in zapletene logistike ta trenutek ni možno izbirati med cepivi, s katerim se lahko cepi. »Ključno ni vprašanje, katero cepivo, ključno je, da cepivo imamo,« je poudaril Poklukar. Zato si prizadevajo, da bi v čim krajšem možnem času zagotovili zadostne količine za vse prebivalce.Kdaj točno bodo cepljeni zaposleni v šolstvu, še ni mogel povedati. Imajo pa prav danes na ministrstvu v podpisovanju pogodbo za nakup 349.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, ki bo namenjeno temu, da se prebivalstvo čim prej precepi.Glede nabav cepiv je glavni izziv zadostna količina varnega cepiva v ustreznem času, je izpostavil Poklukar. Medtem ko se na primer Avstrijci glede zagotavljanja cepiva že povezujejo z Izraelci, naša država glede nabave cepiv še sledi usmeritvam in načelom EU. »Je pa na evropskem svetu naš premier z drugimi predsedniki vlad že izpostavil, da je ta dobava prepočasna in nezadostna in v bližnji srednjeročni prihodnosti ne zagotavlja celostnega obvladovanja epidemije, zato mora EU z zagotavljanjem enotnosti na tem področju narediti več,« je povedal minister.