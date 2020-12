Pošta podaljšuje čase za dostavo paketov

Pošta Slovenije z jutrišnjim dnem podaljšuje prenos paketnih pošiljk s sedanjih treh delovnih dni od sprejema pošiljke v njihovem logističnem centru na šest delovnih dni za pošiljke, težke do 31,5 kilograma in velike do 120 x 60 x 60 centimetrov, za večje in težje pošiljke, kot je na primer bela tehnika, pa se rok za prenos od sprejema v logističnem centru podaljšuje na 15 delovnih dni. Kar preprosto pomeni, da jih Pošta Slovenije letos večinoma ne bo dostavila. Naslednje tri tedne bodo skladišča praznili postopoma, vse pošiljke bodo predali, bo pa trajalo.



Decembra je bilo pošiljk dvakrat toliko kot oktobra, absolutne številke pa so poslovna skrivnost. Novembra letos je bilo na primer za 40 odstotkov več pošiljk kot v istem lanskem mesecu, na posamezni decembrski dan pa je bilo povečanje tudi več kot 200-odstotno. Doslej so v predpisanih treh delovnih dneh dostavili 85,2 odstotka paketov, ki jih je za sto odstotkov več. V Pošti Slovenije sta direktor Tehnologije, mreže in logistike Klemen Bončina in direktor Divizije Prodaja Aleksander Majhen pojasnila, da so vsi poštni operaterji po svetu v podobnem položaju, podaljšujejo se tudi roki pri prispetju pošiljk iz tujine. Kljub temu pa se število izgubljenih pošiljk še ni povečalo.



Vodilo Pošte Slovenije sicer ostaja čim krajši čas in varen prenos pošiljk, ob izjemnem povečanju prometa in oteženih pogojih poslovanja, ki so posledica ukrepov ob epidemiji – tako samih okužb zaposlenih kot odsotnosti zaradi varstva otrok ali nedelujočega javnega potniškega prometa –, so bili kljub prilagajanju prisiljeni v tak ukrep, so pojasnili na novinarski konferenci. Če ne bi bilo epidemije, bi promet seveda lažje obvladovali.

Nadure

V Pošti Slovenije so redno zaposlili 298 novih sodelavcev, do konca leta naj bi jih še 40, 60 je pogodbenih izvajalcev, uvajajo dodatne izmene, pomagajo si s študentskim delom. Delovni časi 53 najbolj obremenjenih pošt so podaljšani za eno uro, vozni park srednjih dostavnih vozil so povečali za več kot dvajset vozil, povečujejo skladiščne zmogljivosti. Podatkov o nadurah – maksimalno 20 na mesec – še nimajo, so pa v delo vključeni tudi zaposleni iz strokovnih služb.



Pošiljke, ki so bile ob nedavnem sneženju v ljubljanskem logističnem centru »samo za nekaj ur« izpostavljene snegu in vlagi, kjer so bile tudi večinoma zaščitene, so zdaj na varnem. Reklamacij je malo, prejemnike pa pozivajo, naj se v primeru pomanjkljivosti javijo – navsezadnje jim odškodnina pripada že po zakonu. V ljubljanskem in mariborskem logističnem centru sta zdaj postavljena po dva šotora, v Ljubljani imajo skupaj šest lokacij z nekaj tisoč kvadratnimi metri najetih površin.



Pošta Slovenije se je pripravljala na povečan promet na »črni petek«, ni pa pričakovala takih omejitev za trgovine, ki so posledično prodajo prenesle na paketne službe. Tega ni bilo mogoče predvideti, pravijo v Pošti Slovenije, so pa takoj ustrezno odreagirali.

