Posvetovalna skupina predlagala cepljenje s cepivi mRNA

Vektorska cepiva želijo popolnoma omejiti

Bojana Beović zanika, da je mlada ženska umrla zaradi strokovne napake. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za mlajše od 30 let cepivo Pfizer

Minister Janez Poklukar poziva vse k cepljenju. FOTO: Blaž Samec/Delo

Skoraj pol Slovenije polno cepljene

Poziv k cepljenju proti gripi

Na današnji vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovala minister za zdravjein, vodja posvetovalne skupine za cepljenje.Novinarsko konferenco smo prenašali v živo. Sedaj si jo lahko ogledate v posnetku.Posvetovalna skupina se je odločila, da bi zdaj cepili samo še s cepivi mRNA (Pfizer in Moderna), z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca pa bi se ljudje lahko cepili samo s pisno privolitvijo.»Tretji, poživitveni odmerek prejmejo vsi starejši od 65 let. Hkrati priporočamo, da se za cepljenje uporabljajo cepiva mRNA. Vektorska cepiva lahko uporabimo, če vemo, da bo prišlo pri določeni osebi s cepivi mRNA do nezaželenih učinkov ali če bo kdo za vektorsko cepivo izrecno zaprosil,« je dejal minister Poklukar.»Pri tretjem odmerku smo sledili nedavnemu sklepu Evropske agencije za zdravila (Ema), ki je odobrila tretji odmerek pri cepivih mRNA. Gre za odmerek, ki ga prejmejo osebe z zelo oslabelim imunskim odzivom, pri katerih pričakujemo, da imunski odziv pri dveh odmerkih ni dovolj,« je dodala Bojana Beović.»Razumem, da zadnji dogodki niso pripomogli k zaupanju v cepljenje, toda posamični dogodki ne smejo vplivati na našo zavedanje, da je cepljenje najpomembnejše javnozdravstveno odkritje v zgodovini človeštva,« je dejal Poklukar, Beovićeva pa je zanikala, da je šlo pri smrti mlade ženske po cepljenju za strokovno napako.Tretji odmerek lahko ljudje prejmejo najhitreje 28 dni po drugem odmerku. Vsa cepiva ostajajo sicer na voljo, saj jih je Ema odobrila, a je razlika, da bodo vektorska cepiva na voljo ob striktnem soglasju osebe, ki se želi cepiti.Obstaja tudi dilema, ali bodo tretji odmerek ponudili osebam, ki so se do zdaj cepili z vektorskimi cepivi. »Ta možnost ostaja odprta, da se cepljeni z vektorskimi cepivi pri tretjem odmerku cepijo s cepivi mRNA, a tega posebej ne priporočamo, vsaj ne za osebe, ki ne spadajo med kritične skupine,« je dejal Beovićeva in poudarila, da imajo cepljeni z AstraZeneco in Janssenom zelo dobro zaščito pred hudim potekom bolezni, a je pri različici delta manjša zaščita pred okužbo in širjenjem virusa.Zaradi mogočega stranskega učinka vnetja srčne mišice pri cepivu Moderna so se tudi odločili, da za mlajše od 30 let priporočajo cepljenje s Pfizerjevim cepivom.Minister je spregovoril še o zdravilu regeneron. »V Sloveniji smo v koraku s časom, zato uporabljamo zdravilo regeneron, ki temelji na mononukleinskih protitelesih,« je dejal. »To zdravilo je predvsem koristno za ljudi s slabšim imunskim sistemom in za ljudi s čezmerno težo. Povprečna starost na covidnih oddelkih je 70 let, zato je smotrno, da se starejši od 65 ob pozitivnem PCR-testu takoj pomenijo z osebnim zdravnikom, da prejmejo v najbližji bolnišnici infuzijo zdravila regeneron.«Danes so v Sloveniji potrdili 186 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 1012 testov PCR in 5798 hitrih testov. Od testov PCR je bilo tako 18,4 odstotka pozitivnih. Hospitaliziranih je 422 ljudi, od tega 121 na intenzivni negi. Umrli so štirje ljudje.»V zadnjem tednu se je skupno število pacientov zmanjšalo, v trinajstih covid bolnišnicah je devet bolnikov manj kot prejšnji teden, na intenzivni negi je eden manj. Z današnjim dnem zapiramo covid oddelke v bolnišnici v Sežani in zmanjšujemo kapacitete v bolnišnicah v Ljubljani (UKC), Celju in Novem mestu,« je povedal minister.Trenutno je v Sloveniji na zalogi 537.000 odmerkov cepiva Pfizer in 125.900 odmerkov cepiva Moderna.S prvim odmerkom je trenutno v Sloveniji cepljenih 1.135.033 ljudi, kar predstavlja 54 odstotkov prebivalstva. Z vsemi potrebnimi odmerki cepiva je cepljenih 1.042.739 prebivalcev, kar je 49,4 odstotka celotnega prebivalstva. In kaj se bo zgodilo s sto tisoč odmerki Janssena z Madžarske? »To pošiljko smo zadržali, zato ne bo prišla k nam,« je dejal Poklukar.NIJZ zdaj začenja tudi ozaveščati o cepljenju proti gripi. »Za vse prebivalce Slovenije bo cepljenje proti gripi brezplačno. Še posebej je cepljenje priporočljivo za ranljive osebe; kronične bolnike, otroke, nosečnice in ljudi s čezmerno teže. Cepljenje je priporočljivo tudi za zdravstvene delavce in druge službe, v katerih imajo zaposleni več stika z ljudmi,« je dejal minister. »Cepljenje proti gripi se lahko opravi sočasno kot cepljenje proti covidu, saj se cepivi ne izključujeta.«