Posvetovalni referendum o spremembah zakona o RTVS da ali ne

Poslanci bodo danes začeli izredno sejo DZ z obsežnim dnevnim redom, na kateri bodo večinoma obravnavali zakonske predloge opozicije, ki jih je ta vložila že na ustanovni seji novega sklica DZ. Že danes bo na poslanskih klopeh predlog za razpis posvetovalnega referenduma o spremembah zakona o RTVS in predlog novele zakona o STA.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki ga je vložila poslanska skupina SDS, je v petek zavrnil že odbor DZ za kulturo. Gre sicer za enega izmed dveh predlogov sprememb zakona o RTVS, ki so ju v vložili v SDS. Predlagajo, da da RTV-prispevek ne bi bil več obvezen.

Na dnevnem redu seje, ki se bo predvidoma končala v petek, so med drugim tudi prve obravnave predlogov novel zakonov SDS o lokalnih volitvah, notariatu in o odvetništvu, štipendiranju, o varstvu javnega reda in miru, o lekarniški dejavnosti, o omejevanju konkurence, pa tudi predlogi dopolnitev zakona o zdravstveni dejavnosti ter o zdravstvenem varstvu in zavarovanju ter zakona o dohodnini. Spregovorili bodo tudi o njihovem predlogu novega zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge.

Na dnevnem redu bo tudi novela zakona o nalezljivih boleznih, ki so jo vložili poslanci koalicije in s katero želijo odpraviti ugotovljeno neustavnost dela zakona.

Izredno sejo so zahtevali poslanci koalicijskih skupin Svoboda, SD in Levica, saj ne želijo z obravnavo predlogov odlašati do jeseni. Opoziciji pri tem očitajo zlorabo zakonodajnega postopka.