Potrjenih največ primerov okužb doslej: 7580

9.50 V petek potrdili 7580 okužb

V petek so ob 14.360 PCR-testih potrdili 7580 okužb z novim koronavirusom, kar je največ dnevno potrjenih okužb do zdaj. Delež pozitivnih testov je znašal 52,8 odstotka. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 61.588 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je pri 5646.

Število aktivnih primerov okužb se je v petek v primerjavi z dnevom prej povišalo za 5931, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je višje za 444. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 2906, kar je 281 več kot dan prej.

V primerjavi z minulim petkom, ko so opravili 11.223 PCR-testov, so ta petek potrdili 3111 okužb več. Delež pozitivnih testov se je glede na minuli petek povečal za 13 odstotnih točk. Ta petek so opravili tudi 109.072 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.256.994 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.202.730.

9.15 V Nemčiji rekordno visoka sedemdnevna incidenca okužb

Nemške zdravstvene oblasti poročajo o rekordno visoki sedemdnevni incidenci okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev. Ta po današnjih podatkih Inštituta Roberta Kocha (RKI) znaša 497,1. Nemške oblasti ob tem zaostrujejo pogoje za vstop iz Avstrije in več zahodnobalkanskih držav.

To je najvišja sedemdnevna incidenca okužb od začetka pandemije covida-19. V petek je znašala 470,6, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjih 24 urah je v Nemčiji umrlo 235 covidnih bolnikov, pred enim tednom pa 286. FOTO: Ina Fassbender/Afp

V zadnjem dnevu so sicer zabeležili še 78.022 novih okužb s koronavirusom, potem ko so jih še pred enim tednom nekaj manj kot 56.000. V zadnjih 24 urah je umrlo 235 covidnih bolnikov, pred enim tednom pa 286, kažejo podatki RKI.

Ta inštitut je sicer v petek več držav uvrstil na seznam visokorizičnih območij, med njimi so tudi Avstrija, Srbija, Albanija, Severna Makedonija ter Bosna in Hercegovina. Spremembe bodo začele veljati v nedeljo.

Potniki, ki pridejo iz visokorizičnih območij v Nemčijo, morajo poleg obveznega pogoja PCT izpolniti še spletni obrazec. Obvezna je tudi desetdnevna karantena, ki jo je mogoče prekiniti ob predložitvi dokazila o prebolelosti ali cepljenju, ki se ga naloži na spletni portal. V primeru negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom jo je mogoče prekiniti najprej po petem dnevu karantene. Kdor potrdilo o cepljenju ali prebolelosti na portal naloži pred prihodom v Nemčijo, mu ni treba v karanteno.

Slovenija je na nemškem seznamu visokorizičnih območij že od konca septembra lani.